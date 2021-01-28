30歲「溜進學餐吃飯」怕丟臉！釣出交大學生曝：中午整團竹科員工

▲學生餐廳消費會比外面便宜。（示意圖／記者施怡妏攝）



記者黃可昀／綜合報導

在台北生活開銷很大，想吃個自助餐也會不小心夾到上百元，一名30歲男子就挖掘了一項超省錢辦法，比在外面用餐還要省好幾倍，而且也不用自己開伙，但他坦言，要效仿這方式也是需要一定的恥力，「請問這樣會不會很丟臉？」

原PO在PTT表示，為了節省開支，他想出一個絕妙辦法，「就是每天下班之後溜到學餐吃飯」，大學餐廳裡的消費比外面便宜太多了，銅板價就能吃飽飽，但幾次下來他開始感到突兀，畢竟自己已經30歲畢業多年，外表看起來就是社會人士，「很怕被旁邊的大學妹子嫌棄，有沒有人幹過這種事？」

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▲不只原PO會到學餐吃飯，很多人都知道這個省錢招式。（示意圖／記者李毓康攝）



貼文釣出不少清大、交大的學生回應，學校通常不會禁止校外人士來用餐，他們校園平時都湧入很多竹科工程師，學餐確實是個省飯錢的好地方，「交大學餐中午都整團整團的竹科員工」、「常去清交混飯吃，而且這兩間學校的全家都是雙口味冰淇淋」、「交大學餐中午一堆園區的來買，排隊都要排超久。」

此外，原PO在學餐吃飯並不會很突兀，身邊除了大學生以外，也有行政、教職人員，其實根本不會有人注意到他是校外人士，「沒實名制入校之前本來就一堆外人去，根本不差你一個」、「還有碩博士/助理教授在那邊吃飯，30歲很安全吧」、「其實還有一些公部門的餐廳也不錯，立法院、巿議會、巿政府」、「很常見阿，台大學餐一堆運將大哥去吃。」