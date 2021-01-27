劉樂妍涉賄選又不到庭！微博PO「台灣危險」疑要賣房　檢建請通緝

▲劉樂妍涉嫌賄選，日前在大陸PO文指台灣危險、疑似要賣房，更於27日無故不到庭，檢察官建請法院通緝。（圖／翻攝劉樂妍臉書）

記者羅志華／台北報導

藝人劉樂妍於2018年9合一大選中，涉嫌賄賂房客票投羅智強遭起訴，北院目前審理中，但劉樂妍先前為參加「海峽兩岸論壇」向法院請假，日前又在微博上，以桃園爆發感染一事，稱台灣不敢普篩很危險，更要房仲私訊她，疑似要變賣台灣房產，27日更無故不到庭，檢察官建請法院通緝；法官表示，先看劉樂妍7天內有沒有補充正當理由，再另作裁定。

法院認為，從新聞來看，大陸僅取消大型活動、全面篩檢，並無限制台灣人出入境，而通知已於2020年12月3日，送至劉樂妍大陸住處，她應有充分時間返台開庭；律師指出，大陸管制相當嚴格，更有部分地區客運停駛、禁止上高速公路，目前不知劉樂妍住處管制如何，將與她確認後再向法院陳報。

劉樂妍日前在微博PO文，指大陸有確診者經過某小鎮，官方就對整個小鎮的人篩檢，而她所在的城市有500萬人口，還做了兩次檢驗，批台灣防疫不扎實外，更大酸桃園醫院爆發群聚感染，500人的醫院才派20個化學兵去消毒「真多」，並呼籲在陸台灣人別返鄉過年，「台灣不敢全民篩檢，真的好危險啊」。

劉樂妍另稱，有台灣房仲問她房子要不要賣，她也向對方喊話，「我有話跟你說，看到的話，再私我一下」，似乎有意處理在台資產；檢察官認為，劉樂妍無故不到庭，法院應予以通緝，法官認為，劉樂妍涉犯賄選，罪刑屬3年以上、10年以下重罪，若持續無故不到庭，有通緝必要，諭知應於7日內補充請假理由。

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