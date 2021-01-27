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中火燃煤機組除役卻不拆除　盧秀燕盼中央地方同心改善空污

▲盧秀燕期盼中央和地方同心改善空污。（圖／台中市政府提供）

▲盧秀燕期盼中央和地方同心改善空污。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

立法院副院長蔡其昌日前針對能源政策開會研商並做成決議，燃氣機組一旦開始商轉，原燃煤機組除役不拆除，而且10部燃煤機組提前在2035年全部除疫，市長盧秀燕27日出席市議會民進黨團幹部交接典禮時重申強力整治污染的立場，她表示，市府要求中火減煤減排、老舊機組汰舊換新，獲得超過7成民意支持，希望立法院與市府同心，強力監督中火，改善空污。

蔡其昌日前發布研商主決議，包括，除了新燃氣1、2號機組外，加速推動新燃氣3、4號機組計畫及天然氣接收站計畫；未來每完成一部新燃氣機組商轉，兩年運轉順利後即除役不拆除（無運轉許可，但機器保留，因應緊急危機）現有兩部燃煤機組；台中電廠10部燃煤機組原定2046年前全部除役，應提前約10年，於2035年就實現。

盧秀燕表示，近一個月以來，感謝立法委員江啟臣、楊瓊瓔、蔡其昌副院長等人，注意到中火長期污染問題，紛紛召開記者會呼籲中火機組汰除等寶貴意見，她上任後，強力要求中火減煤減排、將老舊機組汰舊換新，獲得超過7成民意肯定與支持，呼籲中央聆聽中部民眾的心聲，讓老舊機組加速汰除，共同守護空氣品質。

環保局指出，根據台電報告，中火增建兩部燃氣機組，最快分別於2024年、2025年上線運轉，但1、2號燃煤機組預計2029年才能除役。但台中不能再等了，中火「增燃氣、減燃煤」合情合理，今年就應將兩部燃煤機組除役，相信台電做得到，市府也會全力支持。

環保局也說，台中是全國第二大城市，已加入脫煤者聯盟及全球氣候與能源市長聯盟，在市府強烈監督與要求下，中火去年生煤使用量1229萬公噸，相較2019年1264萬公噸，減少約35萬公噸，更較盧市長上任前的1597萬公噸，大幅減少約368萬公噸。

此外，市府推動各項空污改善措施，已讓台中PM2.5平均濃度從2018年18.8微克降至2020年15.4微克，改善幅度近2成，接近國家空氣品質15微克標準，創歷史新低，但這樣還不夠，市府正針對空氣品質改善研提新的自治條例，加強管制固定、逸散、移動污染源，同時也提出燃煤電廠加嚴標準，規範重金屬排放量，加嚴標準已送中央審查中，盼儘速通過，打造台中低碳永續的生活環境。

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