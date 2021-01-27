快訊／拉2歲女跳海她獨活！狠母涉殺人罪恐串證　檢聲押禁見

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗通霄鎮昨晚發生母親帶2歲女童跳海自己獨活的命案，苗栗地檢署檢察官陳昭銘27日上午相驗，並訊問犯嫌即女童生母。因犯嫌否認犯罪且可能勾串其他未及訊問之證人，檢察官中午向苗栗地院聲請羈押禁見。女童解剖安排在明日下午，以確認其死因。

▲苗栗夫妻吵架！2歲女童被當人質一起拉跳海溺水身亡，媽媽移送地檢署。（圖／記者黃孟珍翻攝）

苗栗警方26日下午6時許接獲民眾通報稱，一對失蹤母女前往白沙屯海邊堤防，警方立即動員所有警力，通知家屬並連絡海巡發動協尋，於7時50分在白西里海濱路尋獲該對母女。

救難人員到場見母女2人在近海處載浮載沉，隨即將她們救援上岸。母親上岸時情緒激動，所幸沒有生命危險，不過2歲女兒因為溺水已沒有呼吸心跳。

海巡見情況危急，迅速把自己的厚外套脫下，蓋在女童身上替她取暖；而一旁的爸爸見到女兒奄奄一息，也焦急地上前查看，下秒就將女兒擁入懷中，快步將其從堤防抱到自家座車，在員警協助開道下，迅速把女兒送至通霄光田醫院，但女童經搶救仍宣告不治。

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▲▼媽媽移送地檢署。（圖／記者黃孟珍翻攝）