心碎畫面曝！吵架妻拉小孩跳海　爸緊抱2歲女直衝醫院救不回

記者黃孟珍、徐愷昕／苗栗報導

苗栗縣通霄鎮26日晚間驚傳「母親攜女兒」輕生事件！一名女子下午與老公發生爭執後，盛怒之下開車載走2歲女兒至白沙屯海灘附近跳海，警消獲報後立即聯絡海巡一同前往救援，直至晚間近8時許才尋獲該對母女。據了解，母親上岸時沒有生命危險，但2歲女兒因溺水已沒有呼吸心跳，爸爸見到愛女連忙將她緊抱在懷中，並在警方開道下急送光田醫院，但經搶救女童仍宣告不治。

▲爸爸（中間穿格子襯衫）急將已無呼吸心跳寶貝女兒擁入懷中，快步帶她送醫。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲▼母女倆被救起後，海巡人員立即脫下外套讓2人保暖。（圖／記者黃孟珍翻攝）

苗栗警方26日下午6時許接獲民眾通報稱，一對失蹤母女前往白沙屯海邊堤防，警方立即動員所有警力，通知家屬並連絡海巡發動協尋，於7時50分在白西里海濱路尋獲該對母女。

救難人員到場見母女2人在近海處載浮載沉，隨即將她們救援上岸。母親上岸時情緒激動，所幸沒有生命危險，不過2歲女兒因為溺水已沒有呼吸心跳。

海巡見情況危急，迅速把自己的厚外套脫下，蓋在女童身上替她取暖；而一旁的爸爸見到女兒奄奄一息，也焦急地上前查看，下秒就將女兒擁入懷中，快步將其從堤防抱到自家座車，在員警協助開道下，迅速把女兒送至通霄光田醫院，但女童經搶救仍宣告不治。警方表示，目前全案都還在調查釐清中，目前也已報請檢察官指揮偵辦。

▲苗栗警協助開道護送女童就醫 。（圖／記者黃孟珍翻攝）

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