口碑女郎爆「板橋半套店」內幕：實際經營者自稱是警察所以不敢講

圖、文／鏡週刊

新北市板橋區文化路一家半套店，前年遭警方查獲性交易，檢方依妨害風化罪起訴負責人王姓女子，王女在偵查和一審的2年間，都扛下所有罪責，直到高院審理的最後一次開庭時，才突然當庭翻供，大爆自己只是掛名人頭店長，高院審判長對王女當庭改口供相當訝異，詢問她為何拖到二審才翻供？被告驚爆：「因為其中一名實際經營者自稱是警察，我很害怕，所以不敢講。」 王女庭訊後接受本刊採訪時，一五一十地道出色情按摩店的內情。

▲王女指出，他們的色情按摩店（箭頭處）僅距板橋分局8百多公尺，現址已變成其他店面。（圖／鏡週刊提供，下同）

王女指出，自己原本在其他按摩店工作，虞姓兄弟2人都是熟客因而結識，前年虞姓兄弟告訴她，打算開色情按摩店，想挖角她過去幫忙，單純做櫃台工作，每個月會付她3萬5,000元薪資，她欣然接受。

這家隱身板橋區文化路一段的「星悅按摩店」，2017年5月開張，雖然掛著按摩店的招牌，卻提供半套及全套的性交易服務。王姓女子表示，起初她只是單純的櫃台人員，按摩店經營半年多後，虞姓兄弟問她要不要掛名負責人，並將雇用小姐及費用收支等大小事都交給她處理。

王女說，她相信4個老闆真的有靠山，因此被說服當人頭。但前年11月20日，按摩店無預警地被前來臨檢的警方突破，她被逮後聯繫高姓男子幫她辦交保，她也依照約定將所有責任都擔下，一路認罪，但一審判決出爐後，她再度聯繫高等人，請他們幫忙處理74萬元罰金，但幾個人口徑一致都說罰金太高，要她再上訴。

王女也按照約定向高等法院提出上訴，但案子一上訴，幾個股東開始斷絕和她的聯繫，「他們全部都擺爛，有的甚至直接人間蒸發，我哪來這麼多錢可以支付罰金，走投無路只好把事情都講出來。」

王女口中的高姓男子，自稱在板橋擔任員警，但本刊調查，新北地區並無該名員警任職，警方依據高男的照片遍查新北市所有員警資料，也查無此人，本刊進一步調查發現，高男犯有公共危險前科。

王女案件目前由高院審理中，高院已將王女所述部分，函送新北地檢署分案偵辦，至於高男假冒員警跟色情按摩店索取圍事費的行為，仍待司法調查釐清，才能進一步對他科以刑責。



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