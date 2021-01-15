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瘋電影／馬德里金庫盜數90分鐘　全世界最難搶的金庫

文／賴賴

▲▼ 馬德里金庫盜數90分鐘　。（圖／双喜電影）

瘋言瘋語：

在這疫情時期，能看到這麼豪華視覺的電影，實在太豪奢啦，這部電影充滿了大場景安排，適逢西班牙世界盃，整個街道佈滿的人潮，人人瘋狂於足球競賽，而犯罪集團也面臨世代交替，找到劍橋高材生加入，電影流暢好看，這種偷竊的題材，西班牙編劇破除了好萊塢式的大牌流水帳，取代的是緊張刺激反覆的意外，劇情非常飽滿，電影流暢好看，結局神來一筆，只能說編劇太神。

沒有刻意英雄化單一偶像，而是採取團戰智取，很過癮，光是這個世界最強的銀行，就讓西班牙保全系統揚名海外，現在知道了全世界最安全的保險庫在西班牙，而想要進去偷取物品真是比登天難，最後還踩了英國一下，這從英西戰爭之後，西班牙和英國也都是足球強過，西班牙、英國的競爭，似乎有世代傳承的意味。

適合下班休閒的娛樂佳作。

片　　名：馬德里金庫盜數90分鐘
英文片名： Way Down
上映日期：2021-01-15
類 型：劇情,犯罪
片 長：118分
導 演：豪梅·巴拿蓋魯(Jaume Balagueró)
演 員：佛萊迪海默(Freddie Highmore)、芳姬詹森(Famke Janssen)
國　　家：西班牙
語　　言：英語
發行商：薩摩亞商雄讚股份有限公司台灣分公司


劇情大綱

西班牙銀行是無與倫比的，絕對沒有人能闖得進去，也不可能被人搶劫，沒有藍圖、沒有資料，世上沒有人知道一百多年前用來建造金庫的歷史性工法。這個充滿刺激的挑戰激起了湯姆（佛瑞迪海默飾演）的好奇心；這個天才決心找出金庫的祕密，闖進銀行的最深處。

目標是遺失已久的寶藏，將在這家銀行內保管僅僅十天。在極具領袖風範的藝術鑑賞家華特（連恩康寧漢飾演）的帶領之下，湯姆和他的團隊要在短短十天內準備好這次的搶案，事成後還要擬好千載難逢的逃跑計畫。計畫十天，但執行這個計畫卻只有105分鐘：這105分鐘是世界盃足球決賽的時間，屆時將吸引成千上萬的球迷來到西班牙銀行的門口。

倒數開始。

▲▼ 馬德里金庫盜數90分鐘　。（圖／双喜電影）

▲領導已老，想要注入新血。

▲▼ 馬德里金庫盜數90分鐘　。（圖／双喜電影）

▲劍橋高材生，竟然願意犯法來偷竊。

▲▼ 馬德里金庫盜數90分鐘　。（圖／双喜電影）

▲只有擁有反社會人格的人，才會輕易決定犯罪。

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