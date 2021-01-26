稻草工藝品絕技出自「大內高手」　三星鄉商借打造春節觀光亮點

▲▼宜監「收容人稻草裝置藝術比賽」作品令人稱奇。（圖／宜監提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

「應景金牛年的母子牛棚、犇跑人生、牛轉乾坤，宣導防疫觀念的牛轉疫情、牛魔王大戰COVID-19等作品，全都是稻草做的嗎？到底是怎麼做的？｣宜蘭監獄2021年收容人稻草裝置藝術比賽作品，讓人對「高牆內」源源不絕的創意巧思，無不嘖嘖稱奇。

宜蘭縣三星鄉2020年為營造過年節慶氛圍，花海節特別擺飾稻草藝術裝置，作品出自宜監受刑人之手，成功吸引遊客拍照打卡！2021為了迎接農曆新年的到來，鄉公所再度向宜監商借作品，聯手打造春節觀光新亮點，期盼帶給旅客鄉土懷古的童趣意境，以吸引遊客作伙來三星走春！

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宜監副典獄長朱介民表示，稻草工藝是宜監的文創特色，為了協助地方觀光產業，及推廣在地農村文化，2020年趁稻米收割的農閒時節，舉辦收容人稻草裝置藝術競賽，得獎作品結合鄉公所打造觀光亮點，意外成為三星花海的要角。於是，2021年更發揮閒置稻草再利用的新思維，擴大辦理這項富有在地特色的比賽，創作出更多樣饒富巧思的裝置藝術，展現宜監對收容人技能訓練與藝文教化的具體成果。

「稻草裝置」倡導運用閒置稻草及環保素材，宜監收容人無不卯足全力展現精巧工藝，呈現的19件作品目不暇給，有應景金牛年的母子牛棚、犇跑人生、牛轉乾坤，宣導防疫觀念的牛轉疫情、牛魔王大戰COVID-19、媽祖佑台灣，還有懷舊情懷的獅貝秀、祈福娃娃、松鶴弘運、天鵝心連心，以及小朋友最愛的卡通史奴比、凱蒂貓、史迪奇、灰姑娘，個個栩栩如生、富含童趣，令人驚艷不已！

宜監稻草裝置藝術比賽活動，評選出前5名及佳作3名，除了展現稻草工藝的技術傳承，推廣三星鄉的能見度外，亦能提升矯正機關的正面形象，改變社會大眾對高牆的刻板印象，而受刑人也透過社會的讚評與回應改變自我，一起讓世界變得更美好。

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