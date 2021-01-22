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大安區公寓凌晨「床鋪起火」　1家7口夢中嚇醒驚恐逃出

▲▼泰順街一間民宅半夜突然起火。（圖／記者游宗樺攝）

▲泰順街一間民宅半夜突然起火，警消入屋搶救。（圖／記者游宗樺攝）

記者游宗樺／台北報導

台北市大安區22日凌晨3時許，泰順街44巷一間民宅1樓突然竄出火舌，屋內1家7口倉皇逃生。警消到場時發現火舌從屋內竄出，濃濃黑煙順著天井一路上升，從5樓頂樓冒出，所幸警消佈水線入屋救火後，火勢迅速被撲滅，並未造成人員傷亡，粗估燃燒面積約20平方公尺，確切起火原因有待後續調查釐清。

據了解，當時火勢由臥室床鋪開始燃燒，猛烈火勢迅速在室內延燒，睡夢中的1家7口被火警驚醒，一度嘗試撲滅未果，於是倉皇逃出屋外求救。火勢一路往客廳燒去，熊熊黑煙則順著天井向上蔓延，從5樓頂樓冒出，5樓住戶屋頂及窗戶遭濃煙燻黑，附近住戶聽到動靜紛紛出外查看。

▲▼泰順街一間民宅半夜突然起火。（圖／記者游宗樺攝）

▲▼泰順街一間民宅半夜突然起火。（圖／記者游宗樺攝）

▲濃煙順著天井竄出，將5樓外牆熏黑。（圖／記者游宗樺攝）

台北市消防局第二大隊大隊長洪超倫表示，警消於3時38分接獲報案，動員20輛救災車輛、60名警義消人員到場，發現1樓火勢已經很大，所幸起火戶屋內7人已經離開。經佈設3條水線入內搶救，成功救出4人、疏散29人。火勢於3時53分撲滅，並無人員傷亡，燃燒面積約為20平方公尺，確切起火原因有待釐清。同時呼籲，年關將至，民眾需注意用電、用火安全，並於家中安裝住警器設備以保障安全。

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