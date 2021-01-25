「健保雲端警示增列自1月6日」　蔡英文：拜託檢查自己的接觸史

▲總統蔡英文早上再透過Line帳號，請國人配合注意自己的接觸史。（圖／蔡英文Line帳號）



記者陶本和／台北報導

針對衛生福利部桃園醫院群聚案，擴大隔離對象至5000人，總統蔡英文24日晚間透過臉書請民眾檢查接觸史，並主動配合防疫措施；25日一早，她再次透過Line帳號，提醒國人注意。

為提升防疫作為，蔡英文24日晚間透過臉書，請全體國人共同配合，度過這次疫情的挑戰。她說，中央流行疫情指揮中心已經宣布，因應最新疫情狀況，提升防疫措施，回溯擴大衛福部桃園醫院居家隔離對象的範圍。

因此，蔡英文請醫院相關接觸者，即刻起不要外出，在家等候通知。衛生福利部將安排專人及警政、民政等單位協助聯繫，或可撥打1922專線，取得相關協助資訊。

蔡英文表示，為了讓使醫療院所提高警覺，將會在健保雲端提示增列自1月6日起曾至部桃門急診就醫病人及工作人員，列入自主健康管理對象。

蔡英文說，「這次所有的接觸對象將近5000人，規模比較大，難免帶來不便，但我還是要拜託大家，檢查一下自己的接觸史，主動配合防疫措施」。她強調，此時此刻，需要台灣人民共同團結，只要每個人都謹慎落實防疫、互相體諒和協助，「我有信心，台灣一定可以再次度過疫情的挑戰」。