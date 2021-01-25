不只是扶手！高鐵座椅「2顆球型」真實用途　內行解答：會直接旋轉

▲高鐵座椅上的握把真實功用。（圖／翻攝自爆系知識家）



記者黃可昀／綜合報導

高鐵的出現大大縮短各縣市間的距離，桃園青埔不少上班族甚至每天搭高鐵往來台北，但很少有人仔細觀察車廂的設計，像是座椅上的2個球型握把到底有什麼用途？

一名網友在臉書社團「爆系知識家」發問，「有人知道這兩根在幹嘛的嗎？」每次搭高鐵都會疑惑座椅上方灰色的握把真實功用，原本猜測是給站立乘客扶的握把，但內側靠窗的椅子上方也有，通常乘客不會扶到那裡去，除了給乘客抓握以外，是否還有隱藏版功能？

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▲是扶手也是方便轉向的設計。（圖／翻攝自爆系知識家）



專業網友回應，最主要的用途就是「扶手」，供乘客行走或站立時抓握，之所以內外側座位都有是因為「座椅會轉向」，北上、南下的方向相反，所以座椅會整個轉過來朝向車頭，站務人員打掃時會幫座椅轉向，手抓球型握把能方便作業。

留言指出，「列車不會調頭，雙向都能開，所以椅子終點站時會直接旋轉」、「曾經看過高鐵人員幫座椅做轉向是手握那裡」、「到達總站時，清潔人員打掃順便將椅子轉向，會將坐椅轉向朝火車頭方向。」很多人紛紛表示長知識了，「我以為是掛東西的」、「超討厭後面的人都拉這個起來，坐著都會被硬扯一下。」