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陳時中稱去年打疫苗「也沒防護力」　孫大千：卸責！二百五鬼邏輯

▲▼孫大千痛批陳時中。（圖／翻攝臉書）

▲孫大千痛批陳時中。（圖／翻攝臉書）

政治中心／綜合報導

衛福部桃園醫院爆發武漢肺炎群聚感染，已知造成醫護、病人及家屬共15例確診， 中央疫情指揮中心24日晚間緊急匡列5000人居家隔離。對於防疫措施，前立委孫大千在臉書表示，陳時中就算想要推卸責任，不想公開疫苗採購政策大轉彎的幕後原因，也至少不要用這麼二百五的鬼邏輯。

孫大千指出，根據媒體先前的報導，如果衛福部仍然委托東洋進行疫苗採購，第一批200萬劑疫苗早在去年底就會到達台灣，並且讓醫護人員施打，就算沒有辦法產生完全的防禦能力，也至少可以避免部桃院內感染的情況持續惡化，甚至避免未來其他專責醫療院所的醫護人員染疫。

孫大千表示，美國和英國的情況持續惡化，真正的原因是在於政府防疫工作毫無作為，和施打疫苗根本沒有任何直接的關係，一旦全面落實疫苗注射，對疫情的控制必然會產生一定的效果。

孫大千抨擊，陳時中不願說出操控疫苗採購政策的幕後黑手，竟然可以把美國和英國的防疫不力和施打疫苗效果有限畫上等號，如果打疫苗真的沒有用，那麼台灣為什麼現在要拼命去買疫苗？到底是誰把台灣人民的救命疫苗給搞掉了？

最後，孫大千說，請民進黨籍的「吳立委們」公開站出來，面對媒體說清楚、講明白，究竟是哪一位吳委員，是如此的神通廣大，能讓衛福部的疫苗採購規劃一夕翻盤？如果問心無愧，坦坦蕩蕩，大可以公開對外做出否認，為什麼要迴避神隱，不敢直接回答，是否有推薦其他廠商給衛福部，導致原本的疫苗採購政策豬羊變色。

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