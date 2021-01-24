　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

向花蓮看齊！首座地方考古博物館開幕　文資局大力讚嘆

▲花蓮縣考古博物館舉行「考古嘉年華」開幕典禮。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮縣考古博物館舉行「考古嘉年華」開幕典禮。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣考古博物館24日舉行「考古嘉年華」開幕典禮，由縣長徐榛蔚與文化部文資局副局長吳華宗及成功大學教授劉益昌等貴賓，同為史前花蓮揭開神秘風貌，在學界及地方見証下熱鬧落成。

在開幕典禮吸引數百位地方鄉親父老前往參加，表演團體來自豐山國小學生演奏小提琴、年紀最長的包括七八旬高齡長輩，登台表演歌曲演出，氣氛當熱烈，宛如地方辦嘉年華盛會。

▲花蓮縣考古博物館舉行「考古嘉年華」開幕典禮。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮有豐富的考古遺留，從日治時期至今，累積了豐碩的考古發掘成果。

「花蓮縣考古博物館是全國性的指標！」文資局副局長吳華宗致詞時大力讚嘆，全國都要向花蓮看齊！吳副局長提到，地方文史工作有一定的困難，而徐縣長力爭經費，她對地方文化不僅熟悉且嫻熟，她的用心與謙遜令人難忘！

吳華宗也說，未來花蓮縣將是全國首屈一指的地方文史博物館，它不僅承擔著地方文史工作教育培訓、更要讓歷史得以典藏，讓我們共同努力讓歷史得以傳承，共同守護前人留下的文化資產！

▲花蓮縣考古博物館舉行「考古嘉年華」開幕典禮。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

接著，縣長徐榛蔚邀請成功大學考古研究所教授劉益昌致詞。劉益昌有感而發：「花蓮考古博物館的建立，象徵地方考古往前跨了一大步，台灣的每一個地方都有屬於自己的歷史，各縣市都應向花蓮看齊，讓所有的文獻都回歸地方。」

劉益昌還提到，台灣是南島語族的起源地，而花東的歷史脈絡一脈相承，可由數千年前，由東南亞地區往回追溯到花蓮為玉石發展的根據地。更看到前文化局長陳淑美過去的努力，為博物館催生打下良好基礎，難能可貴。劉教授還說，身為退休的考古學者，未來依舊樂意親自來花蓮為民眾做導覽解說，讓花蓮豐富的考古文化持續傳承下去。

▲花蓮縣考古博物館舉行「考古嘉年華」開幕典禮。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

徐榛蔚表示，台灣是塊寶島，在歷史的長河中，經過地質的變動、人類文化及經濟活絡與發展的軌跡，今日能成立博物館讓大家藉由理解歷史脈絡而認識台灣，除了要感謝前縣長傅崐萁及文化局前局長陳淑美大力推動，在任內期間爭取預算、設計擘劃，才有全國第一座地方考古博物館，也為花蓮考古翻了嶄新的一頁。

▲花蓮縣考古博物館舉行「考古嘉年華」開幕典禮。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

徐榛蔚接續提到，未來縣府會持續與東華大學及各界學者合作，利用虛擬實境的方式，讓民眾身歷其境體驗數千年前的花蓮玉石基地，讓更多人透過考古博物館了解台灣珍貴歷史文化脈絡。

▲花蓮縣考古博物館舉行「考古嘉年華」開幕典禮。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

縣長徐榛蔚表示，博物館的成立要感謝前縣長傅崐萁及文化局前局長陳淑美大力推動。

花東地區是山海子民的故鄉，具有豐富的考古遺留，從日治時期至今，花蓮地區累積了豐碩的考古發掘成果，豐富的物質文化與精美的考古標本，深具展示價值，花蓮考古博物館的建立，可從中窺見千百年來，花蓮地區自然環境變遷及人類為了生存發展而衍生的文明智慧，並成為研究、典藏及展示花蓮縣歷年出土考古文物，推廣花蓮地區史前文化與考古學知識予花蓮縣民與社會大眾，作為花蓮縣中、小學生考古科學教育的基地。

文化局長吳勁毅指出，為呈現花蓮縣考古博物館舊建築歷史利用，建築師特別保留鄉村風格語彙，加入地方文化特色，並於重要的建築元素，如入口裝飾牆面與峽谷樓梯踏階中，使用蛇紋石作為建材，配合北側立面大片落地窗，引入自然光線與遠山景色，形塑活潑開闊的空間體驗，將豐田市場變身為考古博物館，以全新的面貌展現，為30年既有建築物與花蓮考古打開新的一頁。

►腦公！你不可以賴帳喔

ET快訊
苗栗女酒駕撞等紅燈騎士　他遭拖行10公尺慘死影片曝光
12A本是綠區！他分析案889病源「至今最恐怖」：這邊連不起
女逛好市多拆3盒櫻桃狂戳翻攪　畫面曝光網全怒了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

小市民對抗大總統　江啟臣籲台南鄉親用公投票展現民意

向花蓮看齊！首座地方考古博物館開幕　文資局大力讚嘆

雲林縣農曆春節垃圾怎麼倒！　20鄉鎮運收時間出爐

建設公司贈屏東縣消防局小型水箱車　夜間救災照明添利器

「廉政足柑心」　斗六茂谷柑節小書法家揮毫迎春

斗六茂谷柑節築起防疫牆　場內超過500人即實施「暫不開放」

宜蘭橋再通車典禮　市長江聰淵轟林姿妙「割稻仔尾」

2021年加強重要節日　善警結合廟宇大頭娃寫春聯送鄉親

台南白河警速破刑案戰力強　分局長頒贈「茶案高手」鼓舞士氣！

寒流一波波！花蓮秀林鄉桃受凍害補助　每公頃7萬5千至2月1日

薔薔想去泰國「小費往那邊塞！」　擇偶條件「高富帥」：尺寸可商量

陳妍希首跳舞..兩截式裸腰辣跳　曝歌手夢甜唱《小星星》送兒子

《女神降臨》書竣退出守護好友戀情　太妹嘲笑文佳煐素顏..黃仁燁暴氣摔手機

男子極地實驗「零下30度煎蛋」！　陽光折射半透明結冰蛋秒變藝術

突收居家隔離通知...來不及告別 部桃護理師「隔窗照」逼哭網！

停車繳費機「裝側錄器」取卡號！　男製偽卡盜刷千萬元...150人受害

驚見高雄小吃攤剩湯+豬腳回鍋賣　他「怕傳染」錄影舉報！業者喊冤

打罵有用？愛的教育vs.鐵的紀律 動口or動手？管教孩子大哉問！

女半夜兩點「狂踢空鐵桶」擾民！　遭阻止竟尾隨...闖入民宅還報警

鄭爽爸爸道歉！改口決定「撫養兩孩子」　張恒認了出軌..「求鄭爽爸媽原諒」私訊曝光

小市民對抗大總統　江啟臣籲台南鄉親用公投票展現民意

向花蓮看齊！首座地方考古博物館開幕　文資局大力讚嘆

雲林縣農曆春節垃圾怎麼倒！　20鄉鎮運收時間出爐

建設公司贈屏東縣消防局小型水箱車　夜間救災照明添利器

「廉政足柑心」　斗六茂谷柑節小書法家揮毫迎春

斗六茂谷柑節築起防疫牆　場內超過500人即實施「暫不開放」

宜蘭橋再通車典禮　市長江聰淵轟林姿妙「割稻仔尾」

2021年加強重要節日　善警結合廟宇大頭娃寫春聯送鄉親

台南白河警速破刑案戰力強　分局長頒贈「茶案高手」鼓舞士氣！

寒流一波波！花蓮秀林鄉桃受凍害補助　每公頃7萬5千至2月1日

超大片雞排皮薄肉厚！高雄樹德家商旁炸雞攤　雞皮外酥內嫩不油膩

富邦悍將4洋投等簽證程序　最快1月底來台

跨病房感染「全大樓列紅區」！專家曝病毒來源：進到社區就難搞了

她榨乾「失智症客戶」狂盜520萬！爽辦婚禮、買名牌　下場慘了

吳宗憲「女婿可傳訊拜年」見面要給紅包　Sandy：這麼排斥！

山東金礦爆炸21人受困礦井　逃生通道提前打通11人獲救

從入住玩到退房！苗栗5星級豪華露營　狂拍浪漫水管屋、彩攝森林

佛門不清淨！陸尼姑夥同和尚殺人棄屍　逃亡21年被逮

婚宴尾聲爆衝突「賓客打群架」4人傷　超慘新郎！大喜之日進警局

羅傑斯自爆回鍋兄弟？劉志威：現階段4洋投為主

22位「高潮女孩」的對比照　自慰過後露出閃亮自信笑容

地方熱門新聞

嘉義市防疫升級！逛文化路夜市須戴口罩

嘉義百貨公司直擊...民眾防疫觀念弱令人捏冷汗

新竹最熱血購物中心　5台捐血車募1221袋

疫情升溫 宜蘭縣人潮聚集點預防性全面消毒

廣德海鮮曝監視器：3小時無客真相

護理師一家足跡是蛋黃區！桃園人驚呆

慈濟捐贈「福慧床」及毛毯

白河警破刑戰力強頒贈「茶案高手」鼓舞！

郭綜合醫院爆醫療糾紛家屬抗議

新北青少年圖書館在地藝術家攜手「春鬧」

猝死女嬰生母與5男子產下7孩　生了都給別人顧

台南罹癌孝子舉鐵架叫賣　站6小時腿軟

開創加工農產新通路　石門女青農延續有機精神

「台中女麗購」10萬得主狂喜：繼續買

更多熱門

相關新聞

「荊軻刺秦王」發生地在這 陝西發現秦政務大殿遺址

「荊軻刺秦王」發生地在這 陝西發現秦政務大殿遺址

大陸考古專家近日於陝西秦咸陽城遺址內發現大量宮殿官署區遺址，面積約500萬平方公尺。其中，荊軻刺秦王的發生地，便是在咸陽城遺址東部的政務大殿。此外，考古人員由一條東西斷續分布長達9公里的水系遺存，結合周邊考古資料，判斷東部水域就是史料記載的蘭池。

挖出千年古墓！女屍開棺後突「長嘆一口氣」

挖出千年古墓！女屍開棺後突「長嘆一口氣」

考古挖到千根象牙　專家驚喊：快埋起來

考古挖到千根象牙　專家驚喊：快埋起來

第1次吃貴芭樂！鼠嘴開開愣數秒

第1次吃貴芭樂！鼠嘴開開愣數秒

雞鴨當廣告！龐貝城挖出街頭小吃攤

雞鴨當廣告！龐貝城挖出街頭小吃攤

關鍵字：

看齊首座地方考古博物館文資局讚嘆

讀者迴響

熱門新聞

大蛇丸親姊「低胸解放深溝」結婚了！

用餐一半聽到越南♫…他秒報警！

《玩很大》未播先道歉！

連3天夢到同一個女孩　他Google「拔子林車站」嚇到

新竹驚傳少女失聯！母親朋友焦急尋人

「牽猴仔」找金主　黑道變成業務訓練班

手機被沒收大哭！老師聽原因秒沉默

台北OL哺乳室內被性侵　她哭：是老闆大客戶

玄彬認愛後首亮相！隔空謝女友孫藝真

《全明星運動會》開錄前「8成藝人拒上」

快訊／大雨+濃霧　第4波寒流恐襲？強冷空氣報到時間曝

快訊／本土案例+2！　部桃「出院患者、家人」確診

教官帶女學生「上摩鐵2、30次」下場曝

楊丞琳分開李榮浩304天見面了！

快訊／又有本土？陳時中連9天親上火線

更多

最夯影音

更多
薔薔想去泰國「小費往那邊塞！」　擇偶條件「高富帥」：尺寸可商量

薔薔想去泰國「小費往那邊塞！」　擇偶條件「高富帥」：尺寸可商量
陳妍希首跳舞..兩截式裸腰辣跳　曝歌手夢甜唱《小星星》送兒子

陳妍希首跳舞..兩截式裸腰辣跳　曝歌手夢甜唱《小星星》送兒子

《女神降臨》書竣退出守護好友戀情　太妹嘲笑文佳煐素顏..黃仁燁暴氣摔手機

《女神降臨》書竣退出守護好友戀情　太妹嘲笑文佳煐素顏..黃仁燁暴氣摔手機

男子極地實驗「零下30度煎蛋」！　陽光折射半透明結冰蛋秒變藝術

男子極地實驗「零下30度煎蛋」！　陽光折射半透明結冰蛋秒變藝術

突收居家隔離通知...來不及告別 部桃護理師「隔窗照」逼哭網！

突收居家隔離通知...來不及告別 部桃護理師「隔窗照」逼哭網！

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面