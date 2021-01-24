向花蓮看齊！首座地方考古博物館開幕　文資局大力讚嘆

▲花蓮縣考古博物館舉行「考古嘉年華」開幕典禮。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣考古博物館24日舉行「考古嘉年華」開幕典禮，由縣長徐榛蔚與文化部文資局副局長吳華宗及成功大學教授劉益昌等貴賓，同為史前花蓮揭開神秘風貌，在學界及地方見証下熱鬧落成。

在開幕典禮吸引數百位地方鄉親父老前往參加，表演團體來自豐山國小學生演奏小提琴、年紀最長的包括七八旬高齡長輩，登台表演歌曲演出，氣氛當熱烈，宛如地方辦嘉年華盛會。

▲花蓮有豐富的考古遺留，從日治時期至今，累積了豐碩的考古發掘成果。

「花蓮縣考古博物館是全國性的指標！」文資局副局長吳華宗致詞時大力讚嘆，全國都要向花蓮看齊！吳副局長提到，地方文史工作有一定的困難，而徐縣長力爭經費，她對地方文化不僅熟悉且嫻熟，她的用心與謙遜令人難忘！

吳華宗也說，未來花蓮縣將是全國首屈一指的地方文史博物館，它不僅承擔著地方文史工作教育培訓、更要讓歷史得以典藏，讓我們共同努力讓歷史得以傳承，共同守護前人留下的文化資產！

接著，縣長徐榛蔚邀請成功大學考古研究所教授劉益昌致詞。劉益昌有感而發：「花蓮考古博物館的建立，象徵地方考古往前跨了一大步，台灣的每一個地方都有屬於自己的歷史，各縣市都應向花蓮看齊，讓所有的文獻都回歸地方。」

劉益昌還提到，台灣是南島語族的起源地，而花東的歷史脈絡一脈相承，可由數千年前，由東南亞地區往回追溯到花蓮為玉石發展的根據地。更看到前文化局長陳淑美過去的努力，為博物館催生打下良好基礎，難能可貴。劉教授還說，身為退休的考古學者，未來依舊樂意親自來花蓮為民眾做導覽解說，讓花蓮豐富的考古文化持續傳承下去。

徐榛蔚表示，台灣是塊寶島，在歷史的長河中，經過地質的變動、人類文化及經濟活絡與發展的軌跡，今日能成立博物館讓大家藉由理解歷史脈絡而認識台灣，除了要感謝前縣長傅崐萁及文化局前局長陳淑美大力推動，在任內期間爭取預算、設計擘劃，才有全國第一座地方考古博物館，也為花蓮考古翻了嶄新的一頁。

徐榛蔚接續提到，未來縣府會持續與東華大學及各界學者合作，利用虛擬實境的方式，讓民眾身歷其境體驗數千年前的花蓮玉石基地，讓更多人透過考古博物館了解台灣珍貴歷史文化脈絡。

▲縣長徐榛蔚表示，博物館的成立要感謝前縣長傅崐萁及文化局前局長陳淑美大力推動。

花東地區是山海子民的故鄉，具有豐富的考古遺留，從日治時期至今，花蓮地區累積了豐碩的考古發掘成果，豐富的物質文化與精美的考古標本，深具展示價值，花蓮考古博物館的建立，可從中窺見千百年來，花蓮地區自然環境變遷及人類為了生存發展而衍生的文明智慧，並成為研究、典藏及展示花蓮縣歷年出土考古文物，推廣花蓮地區史前文化與考古學知識予花蓮縣民與社會大眾，作為花蓮縣中、小學生考古科學教育的基地。

文化局長吳勁毅指出，為呈現花蓮縣考古博物館舊建築歷史利用，建築師特別保留鄉村風格語彙，加入地方文化特色，並於重要的建築元素，如入口裝飾牆面與峽谷樓梯踏階中，使用蛇紋石作為建材，配合北側立面大片落地窗，引入自然光線與遠山景色，形塑活潑開闊的空間體驗，將豐田市場變身為考古博物館，以全新的面貌展現，為30年既有建築物與花蓮考古打開新的一頁。

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