上引水產8.2億拿下竹科X園區金雞母　新竹文創館40年合約到手



▲三井餐飲集團將進駐新竹文創館，打造4000坪「上引水產」。（圖／新竹市政府提供，下同）

記者陳凱力／新竹報導

新竹市將有排隊名店「上引水產」囉！新竹市政府24日宣布，三井餐飲事業集團旗下上允投資有限公司，將投入8.2億元全新翻修新竹文創館，進駐兩層樓高、4000坪空間，以結合時尚、休閒、飲食等型態，打造「吃喝玩樂，一次滿足」的複合式商場。三井透露，將在112年正式對外營運，屆時將提供豐富多元的餐飲服務。

林智堅市長日前拜訪三井集團旗下之「上引水產」，董事長黃奕瑞特別導覽介紹，上引水產改造老舊濱江市場，除了建築外觀拉皮外，更點亮室內600坪空間，並提供立吞、鍋物、海鮮燒烤、生鮮超市等多重餐飲服務，成功將老市場打造為火紅景點，更吸引許多年輕人造訪打卡。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼三井集團瞄準新竹地區中高端消費人口，決定進駐於新竹文創館，目前已完成議約，依合約，三井餐飲營運期將達40年，每年估計可為市府增加千萬收入。





林智堅表示，三井集團瞄準新竹地區中高端消費人口，決定進駐於新竹文創館。目前市府與三井餐飲事業集團已完成議約。依據合約，三井餐飲營運期將達40年，每年估計可為市府增加千萬收入。三井餐飲事業集團表示，將以「上引水產」為雛形，於新竹市的文創館基地提供優質多元餐飲服務、生活文化推廣等策略，將為竹科X園區之推動注入多元樣貌。

文化局補充，竹市文創館位於位於公道五路上，臨近交流道及台鐵北新竹站與六家線千甲站，交通及生活機能良好，距離竹科僅10分鐘、市區僅8分鐘，交通便利商機無限。該館位於竹科X園區，該地未來將有許多軟體企業進駐，結合週邊國際展演中心、兒童探索館、水道取水口展示館等，打造為市民絕佳藝文休憩場域。

►上班族應酬必備！加強版「新紅薑黃先生」

►魔老闆殘虐1／囚水電工8年沒給薪！釘書機4針縫舌 耳朵打爛變形



►影／長草廢墟冒白煙 居民毛毛的…里長「探險」傻眼：是孕婦



►烈火焚車曝！湖口休息站轎車爆燃 YT達爾愛駒遭燒傷：早知不上廁所



►問消防女婿「要什麼幫助」 霸氣岳父隔天送400萬頂規救護車