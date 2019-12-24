美照刷爆臉書！跟著巨人鉛筆、色筆網美牆自拍解鎖網美人生成就　桃園必去新打卡景點

▲利百代結合文創、餐飲打造「利百代文創館-義百代餐館」，提供民眾假日休憩好去處。（圖／凱莉給點力授權提供）

生活中心／綜合報導

桃園又出現最新打卡景點啦！文具品牌利百代結合文創、餐飲打造「利百代文創館-義百代餐館」，除了有打卡牆、巨型鉛筆裝置藝術、色筆網美牆可以盡情拍照炫耀外，文青風格的義式餐廳也超適合好姐妹聚會，簡單幾道菜就可以擺出網美等級照片，度過一整個八卦下午。此外，身為文具迷也絕對不能錯過的試營運期間限定的「利百代特賣會」，一踏上去絕對會看到滿滿的學生回憶，只到26日要搶要快！現在就跟著ETtoday美女小編群以及網紅的腳步冒險吧。

▼一走到正門就會看到巨大的黃桿鉛筆，超浮誇裝置藝術超適合打卡！（圖／虫虫兒授權提供）



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▲利百代文創館空拍圖。

說起利百代，那絕對是大家求學時代的回憶，創立超過70年，除了最經典的六角形黃色筆桿鉛筆外，不管是色鉛筆、蠟筆、水彩筆等等各式辦公室文具，都能看到它的蹤影。而秉持著永續經營的理念，利百代在桃園打造了結合文創以及舒適用餐空間的環境，就是要讓民眾能在休閒之餘也能好好享用餐點，所以「利百代彩筆文創館-義百代餐館」就這樣誕生了！

利百代文創館秉持著色彩繽紛的風格，門口擺設超巨大黃色鉛筆，走進去後則有各種利百代公仔以及繽紛色鉛筆牆，超適合打卡上傳。全館目前正在試營運階段，分成一樓餐廳以及二樓文創館以及三樓特賣會。義百代餐廳以簡約的木質工業風作為裝潢風格，還設有超大電視牆轉播各種比賽，如果遇到大型賽事，可以揪好朋友到這裡觀賞賽事，十分熱鬧。明亮的用餐環境再加上各式餐點、下午茶系列，超級適合點上一杯咖啡、配上簡餐，在這裏度過一整天。此外，正式營運後假日晚上也會有歌手到此駐唱，千萬不能錯過。

▼餐廳以簡約木質工業風為裝潢，很適合三五好友到這裡度過一整天。（圖／資料照）

▼義百代餐廳提供各種餐點。

▼簡單擺設後就可以拍出網美照！（圖／V仔授權提供）



▲一樓有各種超適合拍照的裝置藝術、公仔，打卡後絕對超吸睛。（圖／小孟MOMO授權提供）

二樓為DIY體驗和導覽活動區，正式營運後即可自由參觀。為了慶祝試營運，三樓特別舉辦會讓所有文具迷都會失心瘋的「特賣會」，為期一週的特賣會，可說是打破行情，除了最有名的鉛筆系列外，辦公用品、3C生活用品以及各種聖誕組合都以接近盤價價格販售，數量有限且只開放現場販售，特賣只到12月26日，所有文具收藏迷可要好好把握機會。

V仔就說，自己小時候超喜歡畫畫，連牆上都不放過，害媽媽生氣的把色筆都收走，而這些色筆就是利百代的筆，讓她一踏入文創館就差點流下時代眼淚；凱莉給點力也說，一走進來就看到一排色鉛筆，跟空氣中若有似無的鉛筆味，回憶的心情瞬間湧上心頭；網紅Emma也帶著兒子海苔來到文創館踏青，她說，很適合春節帶著大小朋友一起來玩。

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▼文具迷小心失心瘋，特賣會只到26日。（圖／凱莉給點力授權提供）



▼V仔說，小時候都用利百代色筆畫畫，走進來充滿回憶。（圖／V仔授權提供）

▼利百代文創館試營運間舉辦特賣會，文具迷要搶要快！

平日坐辦公室坐到屁股越來越大，又想不到有什麼新景點可以去嗎？就趁著假日到利百代文創館探險，有各種超好拍的裝置藝術以及美味餐點，不管是好姐妹相招喝咖啡聊八卦、帶著小孩來體驗各種DIY課程，又或者趁著特賣會還沒結束時，把想要的文具一次買齊，重溫學生時期用色鉛筆在課本上塗鴉的回憶。現在就快跟巨大鉛筆拍照打卡跟上潮流，搭配美美噠美食照自拍，享受當個網美的感覺吧。

利百代文創館-義百代餐館小檔案

地址：桃園市龜山工業區大誠路2號

營業時間：07:00-22:00（全年無休）

電話：03-3613020

▼利百代文創館也超適合帶小朋友一起來遊玩，尤其是正式營運後會有的DIY課程很適合親子同樂。（圖／EMMA授權提供）