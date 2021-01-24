甜美女大生停紅燈問「你要去哪」　騎士以為豔遇糗大：想一頭撞死

▲原PO說，女騎士看著他甜美笑了。（示意圖／翻攝免費圖庫stocksnap）

記者陳俊宏／綜合報導

一名男騎士分享騎車等紅燈時，聽到右邊的女騎士轉頭問，「你等一下要去哪裡」，他心想莫非是豔遇，沒想到下秒糗到爆，笑翻其他人。

當事人近日在「爆怨2公社」臉書社團說，這名女騎士應該是大學生，他聽到對方的問題，心想「難道這就是成熟大叔的魅力？接著我轉頭帥氣地回答她，『就剛下班要回家啊』。」

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「我話說完，她看著我.....甜美地笑了。」原PO表示，「刹那間....我心裡的小鹿也不知道撞死了幾頭，緊接著......我左手邊也傳來一個聲音！」

▲▼有網友分享騎車遇過同樣情形，「我現在都會假裝沒聽到，不敢再搭話了，太尷尬。」（示意圖／記者陳俊宏、李毓康攝）

原PO左手邊的女騎士大笑看著原PO，對他右手邊的女生說，「我等一下要跟XX去吃晚餐啊...哈哈哈。」原PO聽了當場無言，原來兩名女騎士是隔著原PO隔空對話。

原PO寫道，「O拎O勒。。要聊天是不會停在一起嗎？幹嘛要隔著我啊。。動這拎北系橫隔膜逆（台語，指當作我是橫隔膜嗎）！真正系漢死拎祖公。她們話還沒說完.......我......就一輪80......闖紅燈了！」

對此，有網友直呼，「遇到這情況，想死的心都有了。」原PO開玩笑說，「真的很想一頭撞死。」其他人紛紛留言，「我也遇過這種事，覺得很好笑」、「我懂你，所以我現在都會假裝沒聽到，不敢再搭話了，太尷尬。」

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