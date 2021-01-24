　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

甜美女大生停紅燈問「你要去哪」　騎士以為豔遇糗大：想一頭撞死

機車族,騎士,女生,上班族,小資女,都市,打拚,婦女。（圖／取自免費圖庫stocksnap）

▲原PO說，女騎士看著他甜美笑了。（示意圖／翻攝免費圖庫stocksnap）

記者陳俊宏／綜合報導

一名男騎士分享騎車等紅燈時，聽到右邊的女騎士轉頭問，「你等一下要去哪裡」，他心想莫非是豔遇，沒想到下秒糗到爆，笑翻其他人。

當事人近日在「爆怨2公社」臉書社團說，這名女騎士應該是大學生，他聽到對方的問題，心想「難道這就是成熟大叔的魅力？接著我轉頭帥氣地回答她，『就剛下班要回家啊』。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

「我話說完，她看著我.....甜美地笑了。」原PO表示，「刹那間....我心裡的小鹿也不知道撞死了幾頭，緊接著......我左手邊也傳來一個聲音！」

▲▼機車、騎士、腳踏墊、龍頭、摩托車。（圖／記者陳俊宏攝）

▲▼有網友分享騎車遇過同樣情形，「我現在都會假裝沒聽到，不敢再搭話了，太尷尬。」（示意圖／記者陳俊宏、李毓康攝）

▲▼機車待轉區,兩段式左轉,機車族,通勤,機車騎士,交通,空氣污染,空汙,pm2.5,移動污染源,夏天,炎熱,安全帽。（圖／記者李毓康攝）

原PO左手邊的女騎士大笑看著原PO，對他右手邊的女生說，「我等一下要跟XX去吃晚餐啊...哈哈哈。」原PO聽了當場無言，原來兩名女騎士是隔著原PO隔空對話。

原PO寫道，「O拎O勒。。要聊天是不會停在一起嗎？幹嘛要隔著我啊。。動這拎北系橫隔膜逆（台語，指當作我是橫隔膜嗎）！真正系漢死拎祖公。她們話還沒說完.......我......就一輪80......闖紅燈了！」

對此，有網友直呼，「遇到這情況，想死的心都有了。」原PO開玩笑說，「真的很想一頭撞死。」其他人紛紛留言，「我也遇過這種事，覺得很好笑」、「我懂你，所以我現在都會假裝沒聽到，不敢再搭話了，太尷尬。」

．ETtoday新聞雲提醒，給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

ET快訊
大蛇丸親姊結婚了！換3婚紗「低胸解放深溝」超驚艷
高材生自曝家庭狀況問「適合結婚生子嗎」　網搖頭：難了
新竹16歲少女失聯9天　手機最後定位在關西現況曝光
《玩很大》未播先道歉！公開黑隊陣容「兇爆」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

甜美女大生停紅燈問「你要去哪」　騎士以為豔遇糗大：想一頭撞死

高材生找對象！自曝家庭狀況問「適合生子嗎？」　網搖頭：難了

新聞講部桃聽不懂！他脫口「1在地用詞」掀共鳴：老桃園人都這樣叫

連3天夢到同一個女孩　他Google「拔子林車站」嚇到：想南下拜訪

快訊／染疫翁大女兒案882「社區足跡公布」　指揮中心下午2點說明

春節「這3天」衝花蓮超好康！來回車票250元　憑證再折200元

全台石友相會桃園　許效舜：我們挺桃！270件雅玉石珍品大溪展出

不讓中盤商剝削　中華郵政產地直送「10台斤木瓜」價格超佛心

台人在美接種疫苗現況曝　「同事全身痠痛、嗜睡整天躺床上」

台大醫批部桃擴大採檢「時機太慢」　點1關鍵措施圍堵疫情

薔薔想去泰國「小費往那邊塞！」　擇偶條件「高富帥」：尺寸可商量

陳妍希首跳舞..兩截式裸腰辣跳　曝歌手夢甜唱《小星星》送兒子

《女神降臨》書竣退出守護好友戀情　太妹嘲笑文佳煐素顏..黃仁燁暴氣摔手機

男子極地實驗「零下30度煎蛋」！　陽光折射半透明結冰蛋秒變藝術

停車繳費機「裝側錄器」取卡號！　男製偽卡盜刷千萬元...150人受害

女半夜兩點「狂踢空鐵桶」擾民！　遭阻止竟尾隨...闖入民宅還報警

驚見高雄小吃攤剩湯+豬腳回鍋賣　他「怕傳染」錄影舉報！業者喊冤

突收居家隔離通知...來不及告別 部桃護理師「隔窗照」逼哭網！

打罵有用？愛的教育vs.鐵的紀律 動口or動手？管教孩子大哉問！

鄭爽爸爸道歉！改口決定「撫養兩孩子」　張恒認了出軌..「求鄭爽爸媽原諒」私訊曝光

甜美女大生停紅燈問「你要去哪」　騎士以為豔遇糗大：想一頭撞死

高材生找對象！自曝家庭狀況問「適合生子嗎？」　網搖頭：難了

新聞講部桃聽不懂！他脫口「1在地用詞」掀共鳴：老桃園人都這樣叫

連3天夢到同一個女孩　他Google「拔子林車站」嚇到：想南下拜訪

快訊／染疫翁大女兒案882「社區足跡公布」　指揮中心下午2點說明

春節「這3天」衝花蓮超好康！來回車票250元　憑證再折200元

全台石友相會桃園　許效舜：我們挺桃！270件雅玉石珍品大溪展出

不讓中盤商剝削　中華郵政產地直送「10台斤木瓜」價格超佛心

台人在美接種疫苗現況曝　「同事全身痠痛、嗜睡整天躺床上」

台大醫批部桃擴大採檢「時機太慢」　點1關鍵措施圍堵疫情

2021年加強重要節日　善警結合廟宇大頭娃寫春聯送鄉親

Google的哥倫布點兩下快捷功能　可能在Andriod 12出現

官比民重要？西班牙參謀長「插隊打新冠疫苗」惹議　被踢爆後下台

繳了學雜費還要「幫學校掃地」！網曝關鍵1原因　學生無奈：好奴

CP值超高！頂呱呱連5天推「百元套餐」　原味雞腿、呱呱包一次吃

想報復鄰居…深夜潛入他家「潑汽油點火」　惡男殺人未遂遭判12年

好尷尬！七六人霍華德被扯爛褲子　...還被吹犯吃T

她離奇失蹤…9個月詭成「冰封屍塊」深埋森林中！　最後貼文曝光

摩洛哥優油下殺788元！4秘訣讓CP值更高　「油膜護髮術」超划算

甜美女大生停紅燈問「你要去哪」　騎士以為豔遇糗大：想一頭撞死

超市冰箱後驚見「藏10年屍體」！　警揭真相：員工卡45cm縫隙慘死

生活熱門新聞

「牽猴仔」找金主　黑道變成業務訓練班

手機被沒收大哭！老師聽原因秒沉默

快訊／大雨+濃霧　第4波寒流恐襲？強冷空氣報到時間曝

好市多驚現「精品級帽T」　內行見價格CP炸了

砸5萬買280個福袋！她曬「開箱照」驚呆網

快訊／又有本土？陳時中連9天親上火線

趕回台吃年夜飯！桃園機場再入境2500人

百萬YouTuber影片點閱「不到10萬」！網指1關鍵回不去

寒舍蔡伯府48歲猝逝　親友爆「天天喝高粱」走鐘

無印良品靠一枝筆從小「圈粉」

案881確診！病毒恐在社區傳播　台大建議「桃園患者篩檢」

明起變溼冷　早晚低溫探12°C

台大醫批部桃擴大採檢「時機太慢」

連3天夢到同一個女孩　他Google「拔子林車站」嚇到

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

熱門新聞

用餐一半聽到越南♫…他秒報警！

新竹驚傳少女失聯！母親朋友焦急尋人

「牽猴仔」找金主　黑道變成業務訓練班

玄彬認愛後首亮相！隔空謝女友孫藝真

台北OL哺乳室內被性侵　她哭：是老闆大客戶

手機被沒收大哭！老師聽原因秒沉默

《全明星運動會》開錄前「8成藝人拒上」

教官帶女學生「上摩鐵2、30次」下場曝

快訊／大雨+濃霧　第4波寒流恐襲？強冷空氣報到時間曝

楊丞琳分開李榮浩304天見面了！

好市多驚現「精品級帽T」　內行見價格CP炸了

砸5萬買280個福袋！她曬「開箱照」驚呆網

《玩很大》未播先道歉！

即／25歲夜店男被拖下瑪莎拉蒂　信義區遭圍毆刺肚

張恒承認出軌「求鄭爽爸媽原諒」私訊曝光

更多

最夯影音

更多
薔薔想去泰國「小費往那邊塞！」　擇偶條件「高富帥」：尺寸可商量

薔薔想去泰國「小費往那邊塞！」　擇偶條件「高富帥」：尺寸可商量
陳妍希首跳舞..兩截式裸腰辣跳　曝歌手夢甜唱《小星星》送兒子

陳妍希首跳舞..兩截式裸腰辣跳　曝歌手夢甜唱《小星星》送兒子

《女神降臨》書竣退出守護好友戀情　太妹嘲笑文佳煐素顏..黃仁燁暴氣摔手機

《女神降臨》書竣退出守護好友戀情　太妹嘲笑文佳煐素顏..黃仁燁暴氣摔手機

男子極地實驗「零下30度煎蛋」！　陽光折射半透明結冰蛋秒變藝術

男子極地實驗「零下30度煎蛋」！　陽光折射半透明結冰蛋秒變藝術

停車繳費機「裝側錄器」取卡號！　男製偽卡盜刷千萬元...150人受害

停車繳費機「裝側錄器」取卡號！　男製偽卡盜刷千萬元...150人受害

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面