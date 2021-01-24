苗栗PUB打死仇人！還「尿在頭上+扒褲羞辱」　 2惡男被重判9年半

記者蔡儀潔／綜合報導

苗栗頭份一家PUB鬥毆去年6月爆發「行刑式槍決」，造成1死3傷的慘劇，其中許姓死者被壓制在地後，不僅被持棍棒敲打、猛力腳踹，嫌犯還排尿在他頭上，更扒掉褲子加以羞辱。法官依共同犯傷害致人於死罪，判處2名凶嫌9年6個月徒刑。

▲死者許姓男子疑似與人有糾紛，相約前往談判，卻遭對方開槍擊中頭部，當場死亡。（圖／記者黃孟珍翻攝）

判決書指出，黃男與許男因細故糾紛，雙方於去年6月7日凌晨相約在一家PUB拚輸贏；許男一夥抵達後即爆發口角，隨後開始砸店，雙方人馬便發生互毆，過程中黃男這方人馬陸續對空及對路邊汽車開了6、7槍，場面相當火爆。

許男隨後被黃男壓制在地，並遭對方2名同伴持短槍威嚇控制。徐男見狀持棍棒朝許男頭部敲打，黃男再接以右腳踹踢倒臥在地的許男，並脫下褲子朝他頭部排尿，再脫下其褲子加以羞辱。許男送醫後，傷重不治身亡。

▲頭份警方日前將涉嫌開槍殺人的黃姓主嫌，移送地檢署偵辦。（圖／資料照）

據判決書，許男解剖報告顯示，受有頭部槍傷1槍，無彈頭留在顱內及體內，並非極近距離槍擊，右額、右下頷2處較嚴重鈍器傷，疑似棍棒類凶器造成，及四肢、腹部鈍傷等。其中，頭部槍傷與頭臉部鈍器傷的嚴重程度相差不多，應為共同導致許男死亡原因。

全案經法官調查，雖尚未能認定許男頭部槍傷來源，但法官認為，許男因鬥毆原因，受有頭部槍傷與頭臉部鈍器傷，導致創傷性休克而死亡一情，已堪認定，且與遭徐男棒擊、黃男腳踹有相當因果關係，依共同犯傷害致人於死罪，處2人9年6個月徒刑。

另外，與黃男同夥的3名男子，經法官調查並無積極證據足證明有對許男施暴，但也分別攜帶凶器及具殺傷力的改造槍械參與鬥毆，各處1年10個月、4年2個月不等徒刑。