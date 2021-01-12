醉漢騎車撞喪家！罐頭塔飛撒滿地　民俗專家曝「雜靈纏身」關鍵

▲苗栗通霄一名44歲李姓騎士因下雨視線不佳加上酒駕，意外撞倒喪家罐頭塔。（圖／記者黃孟珍攝）

地方中心／採訪報導

苗栗通霄1名44歲李姓機車騎士，因下雨視線不佳加上酒後駕車，失控撞進路邊喪家，導致喪宅外罐頭塔被撞得四散，所幸無人遭受波及。對於這樣的情況發生，知名民俗專家廖大乙表示，人喝酒後容易被「雜靈」纏上，意外發生機率就會增加，加上「凡是有因緣」，肇事男子前世應該與喪者有所牽連，藉此，會建議男子後續至靈堂誠心道歉，以化解其中的問題。

▲知名民俗專家廖大乙表示「凡事有因緣」，建議李男去喪家靈堂致歉。（圖／記者黃孟珍攝）

警方表示，接獲通報即前往了解，到場時發現這名男子渾身酒氣倒在喪宅棚架前，全身多處擦傷，而棚架前的罐頭塔也被撞得東倒西歪，所幸沒有波及到旁邊其他人。李男則向警方表示，自己是因為到朋友家聚餐，因不勝酒力才會肇事，後續因酒測值確定超標，被依公共危險罪嫌移送法辦。

針對這樣的事件發生，知名民俗專家廖大乙受訪時表示這是「因果報應」，畢竟凡是有因緣，茫茫人海中為何會碰上絕對不是沒有原因，加上肇事男子案發前有喝酒，喝酒時人的「靈」會比較輕，此時「雜靈」容易靠近，一旦被纏上，意志力減弱難以掌控時，意外自然就會發生。

廖大乙老師認為，肇事男子與喪家一定有「前緣」，不過人往生已經相當可憐了，喪禮又被撞上實在是很糟糕，對此，會建議李男至靈堂前向死者道歉，請求原諒、說聲「對不起」，這樣才能解除糾纏；另外，有時間也可以多做善事，切記未來務必奉公守法，不要再犯。

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▲喪家不僅棚架倒塌，罐頭塔也被撞倒。（圖／記者黃孟珍攝）