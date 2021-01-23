小六男性侵2學弟！手機一開全是「A片紀錄」　調解時還逞凶咆嘯

▲阿倫先後對2名同校學弟性侵猥褻。（示意圖，與本文無關／記者孫于珊攝）

記者崔子柔／綜合報導

北部地區某國小的一位六年級男童阿倫（化名）近2個月內對2名學弟性侵、猥褻得逞，新北市議員蔡淑君23日凌晨發文表示「從來沒遇到這麼令人心痛的案子」，更指該名男童調解時目露凶光，還對她和男童母親咆嘯。

根據本站先前報導《小6男童「智慧型性犯罪」性侵猥褻2學弟》，阿倫7日被班導師發現他外出時間過久，到廁所找尋當場撞見他對一名資源班學弟猥褻，才再次通報教育局召開性平會議併案處理。

蔡淑君指出，21日上午阿倫在父母的陪同下，首次到服務處想和被害人一方進行和解，校長則因家長改變地點缺席，「可惜的是，小六男童態度不佳又不肯說明行為原委，溝通過程一波多折」。

蔡淑君透露，經阿倫家長同意後查看他的手機，發現瀏覽紀錄全都是些成人網站，在場所有人都看傻了，家長也完全不知情。

讓蔡淑君更感痛心的是，阿倫本應把握認錯改過的機會，卻反倒目露凶光，對其母親及她咆哮，把壞脾氣徹底的發洩拍打出來，導致和解破局，「愛他的人受傷了，被他傷害的人還痛著」。

蔡淑君也說，大家還是願意幫這小孩變好，希望學生們未來能夠安心在校學習，並呼籲校方、警政與社政單位共同來關心重視。