　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

小六男性侵2學弟！手機一開全是「A片紀錄」　調解時還逞凶咆嘯

▲▼廁所,公廁,馬桶,洗手間。（圖／記者孫于珊攝）

▲阿倫先後對2名同校學弟性侵猥褻。（示意圖，與本文無關／記者孫于珊攝）

記者崔子柔／綜合報導

北部地區某國小的一位六年級男童阿倫（化名）近2個月內對2名學弟性侵、猥褻得逞，新北市議員蔡淑君23日凌晨發文表示「從來沒遇到這麼令人心痛的案子」，更指該名男童調解時目露凶光，還對她和男童母親咆嘯。

根據本站先前報導《小6男童「智慧型性犯罪」性侵猥褻2學弟》，阿倫7日被班導師發現他外出時間過久，到廁所找尋當場撞見他對一名資源班學弟猥褻，才再次通報教育局召開性平會議併案處理。

蔡淑君指出，21日上午阿倫在父母的陪同下，首次到服務處想和被害人一方進行和解，校長則因家長改變地點缺席，「可惜的是，小六男童態度不佳又不肯說明行為原委，溝通過程一波多折」。

蔡淑君透露，經阿倫家長同意後查看他的手機，發現瀏覽紀錄全都是些成人網站，在場所有人都看傻了，家長也完全不知情。

讓蔡淑君更感痛心的是，阿倫本應把握認錯改過的機會，卻反倒目露凶光，對其母親及她咆哮，把壞脾氣徹底的發洩拍打出來，導致和解破局，「愛他的人受傷了，被他傷害的人還痛著」。

蔡淑君也說，大家還是願意幫這小孩變好，希望學生們未來能夠安心在校學習，並呼籲校方、警政與社政單位共同來關心重視。

「選服23年來，從來沒遇到這麼令人心痛的案子！」 《蘋果日報》22日揭露了一起小六學童闖廁蹂躪2學弟的新聞，案件離譜程度，讓許多家長憂心地打電話到服務處來關心詢問⋯ 「是的！」 淑君阿姨確實受理、了解案件來龍去脈，此不堪遭遇令人相當不捨，...

蔡淑君發佈於 2021年1月22日 星期五
ET快訊
部桃緊急淨空！醫護深夜護送轉院　畫面曝光千人哭了
寒舍創辦人長子驟逝！娶員工《情定大飯店》　婚後被綠恐嚇大舅子

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

小六男性侵2學弟！手機一開全是「A片紀錄」　調解時還逞凶咆嘯

寒舍創辦人長子驟逝！娶員工《情定大飯店》　婚後被綠恐嚇大舅子

快訊／滑手機撞柱！千萬賓士CL63 AMG「匝道衝橋墩」　車頭炸凹毀

快訊／寒舍創辦人長子蔡伯府驟逝　享年48歲

台南男大生輾斃校花女友！最後傳訊：我要帶妳走　國民法官判無期

汽車公司員工失聯沒上班！桃園一家四口CO中毒出現屍斑…送醫不治

雇主誣陷偷錢！房間內逼全裸…她絕望忍淚吞了「驗出DNA」

快訊／桃園一家四口「一氧化碳中毒亡」　警消破門發現身體僵硬

高雄騎士「1舉動」減速！　後方2機車追撞釀1死3傷

賭徒躲查緝鈔票夾屁屁仍露餡　新北「大仁哥」上任鐵腕首拆毒瘤

25歲員警執勤...剛出派出所50m　慘遭左轉小黃撞倒「右大腿骨折」

華晨宇認了當爸！與張碧晨生下一女　她隱瞞生產「剝奪了花花身為父親的權利」

三寶男突左切...他嚇翻狂按喇叭 下秒雙方爆口角：會不會騎車啊

暖業者開保時捷「載100杯手搖」　五股直送部桃！為醫護人員打氣

美國男打哈欠「下巴掉下來」！ 嘴巴無法閉合半夜衝急診求救

華晨宇被爆「和張碧晨瞞婚生子」　堂哥發聲疑揭真相：妖風四起

趙小僑網購吐「高個子困擾」　買短版上衣「胸部都快遮不住了」

黃仁燁想尿尿..靠車銀優幫脫褲子　「她是我堂姊」文佳煐素顏衝男友懷裡

40歲張柏芝《姐姐2》再唱《星語心願》　後台爆哭「唱不好」...那英一句話diss超直白

獨子過世、65歲伯扛家經濟重擔 「駕照考13次」終過關他秒露燦笑

小六男性侵2學弟！手機一開全是「A片紀錄」　調解時還逞凶咆嘯

寒舍創辦人長子驟逝！娶員工《情定大飯店》　婚後被綠恐嚇大舅子

快訊／滑手機撞柱！千萬賓士CL63 AMG「匝道衝橋墩」　車頭炸凹毀

快訊／寒舍創辦人長子蔡伯府驟逝　享年48歲

台南男大生輾斃校花女友！最後傳訊：我要帶妳走　國民法官判無期

汽車公司員工失聯沒上班！桃園一家四口CO中毒出現屍斑…送醫不治

雇主誣陷偷錢！房間內逼全裸…她絕望忍淚吞了「驗出DNA」

快訊／桃園一家四口「一氧化碳中毒亡」　警消破門發現身體僵硬

高雄騎士「1舉動」減速！　後方2機車追撞釀1死3傷

賭徒躲查緝鈔票夾屁屁仍露餡　新北「大仁哥」上任鐵腕首拆毒瘤

籃網將簽前SBL達欣洋將補強內線　聯盟已准570萬傷病特例

強茂突襲！以每股105元「非合意」收購凡甲、溢價11%

郭書瑤哭到青筋暴出：寶寶沒了　網跟哭一整集被婆婆暖心

公路監理資訊系統1/24暫停服務4小時　超商代繳將受影響

美國防部長提名過關　支持確保台灣自衛能力

20歲以下新冠患者傳染力最強！　刺胳針：飆1.58倍應優先接種疫苗

工作4年湊不出頭期款…爸氣炸「敗家女」罵醒吳怡霈！1招攢出買房金

日本評選人氣護唇膏TOP10！天然有機更安心　1、2名快點找代購

食品大廠南僑斥資十億打造泰國新產線　米果產線產能全開搶攻宅經濟

出現吞嚥困難多已是食道癌末期！　醫勸「3個飲食惡習」快改

獨子過世、65歲伯扛家經濟重擔 「駕照考13次」終過關他秒露燦笑

社會熱門新聞

即／寒舍創辦人長子蔡伯府驟逝　享年48歲

即／桃園一家四口　一氧化碳中毒亡

游否希被罵「靠北」又挨告結果出爐

桃一家四口疑一氧化碳中毒送醫不治

台南男大生輾斃校花女友　國民法官判無期

蔡伯府上演《情定大飯店》！婚後被戴綠帽翻臉

快訊／男疑開車滑手機猛撞匝道受傷

雇主誣陷偷錢！她忍淚吞了「驗出DNA」

新北大善士「葉董」遭2噸半石造佛像壓死

進房30分鐘後　內褲脫到一半出事

高雄騎士「1舉動」減速釀1死3傷！

桌球教練偷吃學生媽！「舔小菊」大讚好會叫

富王鴨肉「租出去了」　同條街店家下訂

台東女遭姑丈性侵　驚爆全家都曾伸狼爪

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

熱門新聞

即／寒舍創辦人長子蔡伯府驟逝　享年48歲

藍心湄「高鐵上吃便當」被提醒防疫！高EQ讓網友服了

快訊／張碧晨坦承生下女兒　孩子爸華晨宇

百萬YouTuber影片點閱「不到10萬」！網指1關鍵回不去

直播主上餐廳被酸「沒穿內褲」

周志浩開會離席！陳時中：緊急狀況

華晨宇認了當爸：是的，我們有一個孩子

明起變溼冷　早晚低溫探12°C

女把錦鯉煮來吃　「丟掉很浪費」

華晨宇「有了女兒為什麼不結婚」？張碧晨洩端倪

即／桃園一家四口　一氧化碳中毒亡

游否希被罵「靠北」又挨告結果出爐

華晨宇女兒名字曝光！單手抱娃報戶口

貓遭關鐵籠惹心疼　結局網怒飆髒話

毛孩挖到可愛金塊　主人一看嚇壞

更多

最夯影音

更多
25歲員警執勤...剛出派出所50m　慘遭左轉小黃撞倒「右大腿骨折」

25歲員警執勤...剛出派出所50m　慘遭左轉小黃撞倒「右大腿骨折」
華晨宇認了當爸！與張碧晨生下一女　她隱瞞生產「剝奪了花花身為父親的權利」

華晨宇認了當爸！與張碧晨生下一女　她隱瞞生產「剝奪了花花身為父親的權利」

三寶男突左切...他嚇翻狂按喇叭 下秒雙方爆口角：會不會騎車啊

三寶男突左切...他嚇翻狂按喇叭 下秒雙方爆口角：會不會騎車啊

暖業者開保時捷「載100杯手搖」　五股直送部桃！為醫護人員打氣

暖業者開保時捷「載100杯手搖」　五股直送部桃！為醫護人員打氣

美國男打哈欠「下巴掉下來」！ 嘴巴無法閉合半夜衝急診求救

美國男打哈欠「下巴掉下來」！ 嘴巴無法閉合半夜衝急診求救

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面