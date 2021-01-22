雲林小小兵幼萌發芽　「我要當警察！」法制與交通向下紮根

▲平時嚴謹的警察人員以輕鬆快活一面擔任導覽員，用生動活潑方式逐一講解，讓孩子聽得興味盎然。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣虎尾鎮光復國小師生今（22）日由校長黃有智、教導主任帶領80位師生，參訪中科園區保二總隊第三大隊第二中隊虎尾小隊，警察隊以維護科學園區治安、交通為己任，虎尾小隊長沈昌逸率警員陳耀文、林忠毅等同仁，將警察平時勤務時所著裝備防彈衣、防彈頭盔、防彈盾牌、手銬等展示供小朋友觀賞。

「警察哥哥好帥，我長大要當警察！」，孩子們對各式警用裝備充滿好奇，如手槍、防彈衣、防彈盾牌…等，不停東摸摸西看看，平時嚴謹的警察人員以輕鬆快活一面擔任導覽員，用生動活潑方式逐一講解，讓孩子聽得興味盎然。光復國小參訪中科警隊察隊活動，充滿了歡笑聲，讓小朋友們不再對警察感到陌生，能對警察工作有更多的認識，了解維護社會治安的辛勞，是難能可貴的經驗。

中隊長楊志雄表示，藉助這難得的機會向參訪師生案例宣導，例如毒品危害，認識交通規則，注意行路安全，以及常見的詐騙手法，小朋友各個聚精會神全關注聆聽，並針對小朋友的提問，詳加解答，建立小朋友們遵守交通規則、法律常識觀念，及多關心於防疫期間如外出至人多或密閉場所時，應做好咳嗽戴口罩、肥皂勤洗手，避免去傳統市場、醫院等人多場所等觀念，場面溫馨逗趣。

▲孩子們對各式警用裝備充滿好奇，如手槍、防彈衣、防彈盾牌…等，不停東摸摸西看看。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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