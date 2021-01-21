新春開紅盤！雲林農產獲大訂單　百噸蔬果外銷至星馬

▲雲林蔬果外銷獲大訂單，百噸蔬果銷星馬，縣府為辛苦的農民朋友送上新年大紅包。（圖／雲林縣政府提供，下同）



記者蔡文鈴／台北報導

雲林外銷百噸蔬果至星馬地區，21日在縣長張麗善以及農業處吳芳銘處長見證下，雲林縣農會理事長陳瑞雄與宜捷威農產有限公司林延蓉總經理共同簽署合作契約，超過百噸的蔬果將陸續外銷到星馬等地，為雲林蔬果外銷開出新春紅盤。



張麗善表示，雲林縣是台灣的糧倉，也是最大的蔬果、畜產中心，全台灣每三把蔬菜，就有一把來自雲林，縣府成立了在地共同品牌「雲林良品」，透過縣政府嚴選、把關、輔導，讓雲林縣的農畜牧產品、農產加工品，透過品牌加持共同行銷。除了國內消費地及產地的行銷推廣，更努力為農產品外銷拓展通路，透過農產品外銷，提供農民更多元的銷售管道，也讓世界各地的人享用到雲林高品質的農特產品，未來將持續努力透過各種管道，將更多農特產品行銷到各國去。

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宜捷威農產有限公司總經理林延蓉表示，感謝雲林縣政府及各單位的協助，宜捷威公司作為雲林在地生根的農企業，對於雲林農產品銷售及出口不遺餘力，長期以來對於蔬果外銷有相當成績，多次將蔬菜水果外銷至其他國家，對於出口蔬果有相當豐富的經驗。

本次簽約的主要品項包含柑橘、紅蘿蔔、美生菜、高麗菜等各種蔬果，首波將外銷50公噸的柑橘到新加坡，後續包含紅蘿蔔、美生菜、高麗菜等各種蔬菜，也將陸續外銷，預計將有約100公噸的蔬果，即將銷往星馬等地，為當地提供新鮮的蔬果。目前公司已積極在雲林建置現代化大型理集貨場，佔地近2000 坪，預計年底將會完工啟用，選擇以雲林當作基地，未來希望能協助雲林將更多優質蔬果外銷到各個國家。

吳芳銘表示，雲林縣為農業大縣，具有多項優質的生鮮蔬果以及農漁畜等各項農產品，農業產值將近800 億元，已連續五年蟬聯全國第一，更長期供應全國1/3以上的蔬菜，東南亞市場近年來經濟成長快速，對於優質農產品需求越來越大，希望未來能將更多的雲林良品推廣到東南亞乃至於其他國家，本次雲林的蔬菜外銷到東南亞是一個契機，後續會持續將更多的優質農特產品推廣到世界各地，讓農民能夠有安穩的收入，保障農民的收益。