17歲陪搖妹3天沒睡跑毒趴暴斃　生前遭輪流性侵+拍裸照！6渣男判刑

▲17歲傳播妹被男子餵毒性侵，最終吸毒過量暴斃。（圖／翻攝臉書）

記者鄧木卿／台中報導

台中市何姓男子等6人找來17歲傳播妹小春（化名），不但提供毒品，趁昏迷之際性侵、猥褻、拍裸照，將照片上傳社群，更令人髮指的是，何嫌行徑被發現後，還帶著小春搭計程車到汽車旅館繼續性侵，性侵完還若無其事在房間內洗完澡再離去，直到房務人員要打掃房間才驚見小春已死亡多時，台中地院依乘機性交罪、轉讓偽藥罪等罪嫌，判處5月至4年2月不等徒刑。

2019年7月間，從北部來台中擔任陪搖（毒品趴）的傳播妹小春，透過友人介紹認識何男（22歲），隔天小春即連絡何男、莊男（28歲），3人並到鄧男（23歲）住處，不久，小春接獲經紀人電話要離開，何男便以買妥毒品為由勸留，小春答允留下，並在喝下3包內含三級毒品甲基甲基卡西酮（Mephedrone，俗稱喵喵）的毒咖啡後1小時便陷入昏迷，任由何、莊及後來到達的吳男（21歲）等人性侵、猥褻和拍照。

▲17歲傳播妹生前慘遭性侵、拍裸照。（圖／翻攝臉書、資料照）

何男等人在房間內的大膽行徑，被鄧男的施姓女友見狀並痛罵後，清晨5點多叫來計程車和莊男一起帶走小春，轉戰豐原區一家汽車旅館，何、莊、吳3人趁小春仍陷昏迷，輪流性侵，吳還拍下裸照，傳給另名賴姓男子（20歲），賴男見獵心喜，立即趕往汽車旅館，自己再補拍小春的青春肉體。

▲17歲傳播妹參加毒趴暴斃。（資料圖／東森新聞）

何、莊、吳3人輪流性侵完小春，還在房間內洗完澡後才陸續離去，不但留下昏迷的小春，更沒有送醫搶救，直到傍晚5點多，房務人員要打掃房間時，驚見小春全身赤裸躺在床上，死亡多時，檢方相驗發現，小春是吃下甲基甲基卡西酮，並混合K愷他命等毒品，引發急性中毒死亡。另據檢警調查，案發時小春已3天沒有睡覺。

台中地院參酌多名證人證詞後表示，盡管部份被告否認犯行，但證人可信度極高，仍將6人判處徒刑，包括何男轉讓偽藥、乘機性交和竊錄身體隱私部位等罪，判處4年2月；莊男轉讓偽藥罪、乘機性交罪，判處3年10月；吳男乘機猥褻罪、竊錄身體隱私部位罪、乘機性交罪，判處3年；賴男竊錄身體隱私部位罪、散布猥褻影像罪，判處5月，另鄧男、賴男則是轉讓偽藥罪，判處6月。

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