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大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

馬雲現身「阿里股價大漲」　大陸央行出招壓制

▲馬雲神隱88天後首度現身。（圖／翻攝自NBD微博）

▲馬雲神隱88天後首度現身。（圖／翻攝自NBD微博）

記者劉亭／綜合報導

阿里巴巴創辦人馬雲神隱近3個多月後，於20日透過視訊現身參與活動，帶動阿里系股價上漲，穩定投資人信心。但大陸央行當日公布新政策，反對市場壟斷行為，被外界解讀為針對支付寶。

馬雲2020年10月下旬在上海參與「外灘金融論壇」，談對大陸金融監管制度看法，之後原定上市的螞蟻集團於11月被暫緩，阿里巴巴更在12月被大陸官方以涉嫌壟斷遭到調查。馬雲本人消失在大眾視野，引起外媒關注。

神隱88天後，馬雲20日上午以視訊方式出現，與100名鄉村教師見面。這讓外界認為阿里巴巴危機解除，當天阿里系股票集體上漲，截至1月20日收盤，阿里巴巴港股漲8.52%，市值一天增加119.6億港元；此外阿里健康漲17.06%，阿里影業漲3%，高鑫零售漲4.05%，甚至連阿里巴巴美股也上漲。

大陸央行隨後出臺新規《非銀行支付機構條例（徵求意見稿）》，強化對支付領域反壟斷監管措施，一個非銀行支付機構佔有率達到1/3，可以對其採取約談等措施進行預警；若達到佔有率達到1/2，可以對機構進行審查。

目前在大陸移動支付市場，阿里旗下的支付寶支付寶以55.39%保持第一，微信支付38.47%位居第二，都超過起草規定的1/3。專家解讀，法案是衝著馬雲和馬化騰，之後公司可能面臨分拆。

網經社電子商務研究中心主任曹磊指出，情況也不太樂觀，「馬雲亮相只能說馬雲目前沒事，不代表未來沒事，也不代表公司沒事，阿里涉嫌反壟斷還在接受調查，螞蟻金服也在整頓，目前還是軟著陸比較懸的狀態」。

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