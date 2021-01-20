抗疫1周年　蔡英文暖喊：台灣一定關關難過關關過

▲化學兵消毒。（圖／軍聞社，下同）

記者黃巈禾／台北報導

衛福部桃園醫院（部桃）發生群聚感染，疫情擴大至社區，19日新增4例本土案例，部桃隨即展開清空規劃，化學兵也到場消毒。中央流行疫情指揮中心20日公布，再新增1名本土案例。而今天也是指揮中心開設滿1周年，總統蔡英文透過臉書向人民和防疫人員暖心喊話。

部桃展開清空計劃，19、20日兩天，200名患者轉院、353名員工到集中檢疫所或回院隔離14天。中央流行疫情指揮中心20日公布，新增2例，1例境外移入，1例本土病例，本土案例（案870）是案839的祖母。

「團結一致，守住疫情防線！」蔡英文表示，因應醫院感染事件，除了中央流行疫情指揮中心設置前進指揮所，並協調醫療院所協助病患轉出外，在清空醫院的過程中，陸軍33化學兵群連續兩天派遣化學兵，到場進行消毒作業，不論是醫院環境，還是轉出病患的隨身物品、接駁車輛等等，化學兵弟兄姊妹們細心一一消毒，「我們的態度很明確，軍民同心，共同支援前線，一定要捍衛疫情防線」。

蔡英文也提到，今天是中央流行疫情指揮中心開設滿一週年的日子，這段時間以來，防疫國家隊的表現可圈可點，有世界一流的水準，即使遇到新的考驗，只要保持冷靜，相信專業，團結落實防疫，台灣一定可以關關難過關關過，繼續維持防疫的好成績，「大家都辛苦了，該休息的時候請好好休息，保持好體力，讓我們繼續全力以赴！」