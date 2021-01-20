全聯35天省錢開跑！300款年貨8折　滿千折百、抽10萬福利點

▲全聯35天省錢活動開跑！特別推出9大主題活動、約6000項商品促銷回饋。（圖／全聯提供）

記者林育綾／台北報導

全聯福利中心自1/22～2/25開跑2021年春節活動「福利熊陪您過新年」，為期35天省錢開跑，並整合線上線下資源推出9大主題活動。其中「黃金年貨日」限時7天使用PX Pay儲值金支付，單日單卡每滿1000元送800福利點，最高8%回饋，還有「年終大掃除限時6天滿千元現折100元」、「黃金年貨日限時7天最高享8%回饋」。

全聯表示，去年春節檔期業績超過百億，年成長一成，而今年春節檔期為期35天，與去年天數相同，但有別以往今年特別整合線上線下行銷資源，特別推出9大主題活動、約6000項商品促銷回饋，預估在今年春節優惠盡出情況下，將可有效推升整體業績增長一成，為新的一年奪得好彩頭。

▲全聯35天省錢活動開跑！特別推出9大主題活動、約6000項商品促銷回饋。（圖／全聯提供）



其中年前的掃除對於迎接來年運勢具有重大意義，加上防疫觀念提升，對此特別推出200項以上大掃除用品全聯價59折起優惠，活動期間每週五六日（1/22～1/24、1/29～1/31），購買大掃除用品每滿1,000元再現折100元，另與1/30、1/31黃金年貨日的8%回饋搭配，等於滿額最高16.3%回饋。

今年全聯共推出超過300款「年貨大街商品」8折起，特別推薦以大包裝或多組合裝為主的商品，可一家人邊吃邊聊天，如「華元波的多XXL蚵仔煎綜合分享包」、「浪味仙福興高照組合包」、「乖乖牛來運轉袋」等，都別具特色。另因應疫情影響使消費者不能出國，全聯今年還特別推出國際零食展，讓消費者免出國也能吃遍各國零食，用舌尖環遊世界。

生鮮美食方面，主打好吃、好料理，像是鮮凍大白蝦、鮭魚菲力（挪威）、日本生干貝都是榜上有名的熱銷生鮮商品。同時，全聯積極經營「急凍鮮物」系列，目前推出台東關山好欣豬系列、元氣桂丁雞湯煲等超過10款的選擇，2/1～2/11特別推出合購優惠日本干貝+半殼鮑魚單盒，原價438元，合購價399元。

針對祭拜需求，全聯也推出貼體包裝金鯧魚，亦有脆皮油雞、拜拜三捲、客家鹹豬肉等調理商品，至於烘焙部分，其中「黃金巨蛋麵包」使用牛奶、全蛋與麵粉攪拌，經長時間低溫發酵後烘焙，口感柔軟具濃郁奶香，也有人氣不敗的老鷹紅豆/楓糖奶油銅鑼燒、素食餅三牲、各類糕餅。

9大主題活動包含「年終大掃除限時6天滿1,000元現折100元」、「黃金年貨日限時7天最高享8%回饋」、「福利卡友滿額贈1熊積分」、「福利卡友買指定同品牌滿額，福利點5倍送」、「新春美麗賞滿額現折100元」、「3大銀行獨家賀新年，指定支付滿2,000元贈2,000福利點」、「超過200款年節禮盒挑戰市場最低價」、「年貨大街指定品全聯價8折起」。

若無法親自送禮盒，也能使用PX Pay送紅包功能方式，自2/4至2/16限時13天，單筆購買PX Pay紅包達1,200元以上，還有機會抽中「10萬福利點」共計抽出3名。

另自2/4～3/31期間，使用PX Pay生活繳費繳交兩種(含)以上不同項目，即贈88福利點；完成任一筆繳費還有機會抽中該筆繳費金額由PX Pay買單，共計10名。

而備受好評的PX Pay轉轉樂活動，自2/5～3/11為期5週加碼推出「會員新春牛轉福」活動，會員使用PX Pay打開福利熊遊樂場，每次扣100點即可參與1次遊戲抽大獎，最高可抽到88,888福利點；每週玩5轉轉樂5次，還有機會抽到iPhone 12。

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