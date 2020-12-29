出國爽照發不完！他問Tinder妹子都「財富自由」？　網曝中肯真相

▲交友軟體跟IG一樣，很多曬美照的女性。（示意圖／pixabay）



記者黃可昀／綜合報導

越來越多現代人選擇用交友軟體拓展社交圈，市面上也有很多APP可以選擇，其中又以Tinder最多年輕的帥哥美女。一名男子使用一段時間後發現，「Tinder很多女生感覺財富自由了」，照片全都是出國、美食、潛水等行程，看起來生活品質非常好，讓他很納悶這些外貌與經濟條件良好的女性，為何還會需要交友軟體？

原PO在PTT表示，他觀察到Tinder上的女性很會經營形象，照片都是潛水、出國、美食、文青照、雞湯文，「感覺好像不用為生活煩惱，是真的太會賺，還是其實詐騙居多」，最讓他好奇的還是，這些條件好的女性在現實生活中應該有不錯的追求對象，「怎麼還需要用交友軟體？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲不會有人在交友軟體放自己過很慘的照片。（示意圖／記者李佳蓉攝）



網友指出，放在交友軟體上的照片都會精心挑選，想呈現出最光鮮亮麗的一面在他人面前，當然會挑出去玩的美照，但不代表現實生活中每天都過得這麼無憂無慮，這純粹只是形象經營，FB、IG等社交軟體都有這現象。

其他人表示，「男生也差不多啊，旅遊/美食/健身房自拍/爬山/潛水」、「不然要放二一成績單/加班社畜慘樣/被客戶洗臉照？」、「在上面當然要呈現最好的一面阿」、「啊不是啊難道要放在家吃泡麵照片？大家都喜歡放出去玩打扮漂漂亮亮的照片吧。」