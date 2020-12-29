　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

出國爽照發不完！他問Tinder妹子都「財富自由」？　網曝中肯真相

▲旅行，旅遊，出國，出門，旅平險，逛街。（圖／pixabay，示意圖）

▲交友軟體跟IG一樣，很多曬美照的女性。（示意圖／pixabay）

記者黃可昀／綜合報導

越來越多現代人選擇用交友軟體拓展社交圈，市面上也有很多APP可以選擇，其中又以Tinder最多年輕的帥哥美女。一名男子使用一段時間後發現，「Tinder很多女生感覺財富自由了」，照片全都是出國、美食、潛水等行程，看起來生活品質非常好，讓他很納悶這些外貌與經濟條件良好的女性，為何還會需要交友軟體？

原PO在PTT表示，他觀察到Tinder上的女性很會經營形象，照片都是潛水、出國、美食、文青照、雞湯文，「感覺好像不用為生活煩惱，是真的太會賺，還是其實詐騙居多」，最讓他好奇的還是，這些條件好的女性在現實生活中應該有不錯的追求對象，「怎麼還需要用交友軟體？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

正妹自拍,自拍照,拍照,自戀。（圖／記者李佳蓉攝）

▲不會有人在交友軟體放自己過很慘的照片。（示意圖／記者李佳蓉攝）

網友指出，放在交友軟體上的照片都會精心挑選，想呈現出最光鮮亮麗的一面在他人面前，當然會挑出去玩的美照，但不代表現實生活中每天都過得這麼無憂無慮，這純粹只是形象經營，FB、IG等社交軟體都有這現象。

其他人表示，「男生也差不多啊，旅遊/美食/健身房自拍/爬山/潛水」、「不然要放二一成績單/加班社畜慘樣/被客戶洗臉照？」、「在上面當然要呈現最好的一面阿」、「啊不是啊難道要放在家吃泡麵照片？大家都喜歡放出去玩打扮漂漂亮亮的照片吧。」

ET快訊
高雄14歲少女囚禁密室　淫保全起訴求刑11年！19歲嫩妻也慘
開出巷口秒撞上！騎士肋骨斷光亡　24歲女肇事大哭
快訊／全台都變色！最強寒流冰封40hrs　急凍6°C↓地圖曝
快訊／搭捷運沒戴口罩　北市開出第一張罰單
打手遊交往14歲少女　台北男電影院內「逼她吞吐」
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

秋冬後再推春節防疫專案？　莊人祥：要看兩關鍵指標

世界綠色大學排名出爐！台8校擠進前百大　屏東科大表現佳

育聲音藝術跨域人才　台師大攜手C-LAB推「音樂與音訊學程」

蛋黃派也有反應！吃5種食物驗酒測...第1名「1顆下肚就超標了」

林予晞坦承「今年一部戲都沒拍」　靠閱讀健身撐2020：蹲低蓄能

2020空品監測結果出爐！「臭氧首超過PM2.5」成主要指標汙染物

搭機發病！案792英返台少年遭疑「吃退燒藥」　莊人祥給答案

出國爽照發不完！他問Tinder妹子都「財富自由」？　網曝中肯真相

快訊／最強寒流冰封40hrs！明起氣溫急速暴跌　急凍6°C↓地圖曝

「移工確診病例逃出」是假消息　彰化衛生局：最重罰300萬

梁靜茹《勇氣》《暖暖》演唱會必聽！　「愛真的需要勇氣..」全場合唱超感人

真有聖誕老人？孩嗆爆：是爸媽啦 最愛禮物「Switch、鬼滅」全上榜

梁靜茹：我應該有資格談論愛情吧　20週年小巨蛋開唱..全場為她加油 ❤

鄧紫棋收男友「百萬大禮」　鼓掌轉圈圈哭了：最驚喜的禮物！

KID「時空訊息」告白5年後的老婆 峮峮許願哭了：希望可以更勇敢...

東北風略增強「北台有短暫雨」　跨年寒流到24小時內下降15度

再添變種新冠病毒確診達8人！　日本鎖國首日入境航班一片慘綠

小嫻夜市擺攤「金剛也加入賣食物」　民眾到恆春捧場...她大方合照

華航全機127人入境！1發燒送醫　有疑似症狀4人經採檢屬「輕症」

網友爆台中「五寶爸」用善款改車、買哀鳳　妻：根本沒車可改

秋冬後再推春節防疫專案？　莊人祥：要看兩關鍵指標

世界綠色大學排名出爐！台8校擠進前百大　屏東科大表現佳

育聲音藝術跨域人才　台師大攜手C-LAB推「音樂與音訊學程」

蛋黃派也有反應！吃5種食物驗酒測...第1名「1顆下肚就超標了」

林予晞坦承「今年一部戲都沒拍」　靠閱讀健身撐2020：蹲低蓄能

2020空品監測結果出爐！「臭氧首超過PM2.5」成主要指標汙染物

搭機發病！案792英返台少年遭疑「吃退燒藥」　莊人祥給答案

出國爽照發不完！他問Tinder妹子都「財富自由」？　網曝中肯真相

快訊／最強寒流冰封40hrs！明起氣溫急速暴跌　急凍6°C↓地圖曝

「移工確診病例逃出」是假消息　彰化衛生局：最重罰300萬

曹雅雯10幾年遲遲等不到桃花　氣喊：都是許富凱害的

2020花蓮太平洋縱谷馬拉松人數創新高　選手大讚最美賽道！

39年第一次！孫淑媚燙髮初體驗　哭喊：半夜上廁所被嚇到

統一時代百貨、高雄夢時代加入「OPEN POINT生態圈」　推升級直接送50元抵用券

女生相親「開4條件」！網一看笑：輪得到她們嗎？　過來人曝下場

快訊／密室囚禁高雄少女66hrs！淫保全遭求刑11年　19歲嫩妻也慘了

秋冬後再推春節防疫專案？　莊人祥：要看兩關鍵指標

愛貓到了冬天莫名臉黑一塊！　爸親眼見「車底取暖」笑翻

2021年提升財運的方法！離開舒適圈、轉職或調整人際關係

想要峮峮簽名球員卡　8333包才出現一張

華裔女大生遭拖行踹頭全被錄！　加國女警冷嗆：妳這蠢貨別演了

生活熱門新聞

聽音樂被吐槽「沒用AirPods」！內行笑了

塗改身分證偽單身　他劈腿十多女簡單一招不露餡

好市多「神物」又上架！她狂掃88盒...網怒了

五寶爸5年前就上過新聞　好心人澄清：不是他們願意的

逾20萬月薪不夠用？　機師向女友借錢還睡她美甲師

一家7口窄屋曝！父買布丁慶生　孩暖拒

五寶爸生活貧　社會局曝鼻酸原因

台籍「已婚機師」落地就約砲　劈腿10多女

實況正妹一週4次　秀體力管理獲讚

9年沒愛愛老公外遇　網譙爆人妻：妳還有臉？

上6節課就夠！他推「9點半上課」：廢課升旗都砍掉

疫情升級　101首度取消跨年派對

機師換坐牢照！哀嘆成過街老鼠

寒潮噴發18小時降15°C！整天6°C↓

更多熱門

相關新聞

13歲少女跟網友一夜情　清晨再找中年男「嚐禁果」

13歲少女跟網友一夜情　清晨再找中年男「嚐禁果」

扯！新北市13歲少女先到一名男網友家飲酒作樂，還發生性行為。隔天清晨5點多，少女又跑去另一名中年網友的住處，且再度發生親密關係，少女的母親在家等了一夜，最後看到女兒被不認識的中年男子載回家。她火大逼問，少女才坦言，離家一天跟2網友會面並發生關係，母親聽完氣炸對2網友提告。

22歲鮮肉「我有愛滋」　出軌人妻一聽痛哭

22歲鮮肉「我有愛滋」　出軌人妻一聽痛哭

國中妹網聊男大生　認識3天約花博廁所

國中妹網聊男大生　認識3天約花博廁所

臉書只PO光明面　小心毒性正能量

臉書只PO光明面　小心毒性正能量

Tinder放貓照失靈！妙齡女因這特點拒絕貓型男

Tinder放貓照失靈！妙齡女因這特點拒絕貓型男

關鍵字：

交友軟體社群

讀者迴響

熱門新聞

聽音樂被吐槽「沒用AirPods」！內行笑了

《拆彈2》劉德華「截肢半條腿」拍攝法曝光

塗改身分證偽單身　他劈腿十多女簡單一招不露餡

好市多「神物」又上架！她狂掃88盒...網怒了

峮峮哭了！5年約定「希望可以更勇敢」　KID心疼

台中「五寶爸」用善款改車買哀鳳？妻反駁

台中男要娶女友！聽岳母開2條件崩潰

男大生走進教室潑酸！3女同學「慘叫冒煙、眼睛融了」

五寶爸5年前就上過新聞　好心人澄清：不是他們願意的

逾20萬月薪不夠用？　機師向女友借錢還睡她美甲師

一家7口窄屋曝！父買布丁慶生　孩暖拒

五寶爸生活貧　社會局曝鼻酸原因

台籍「已婚機師」落地就約砲　劈腿10多女

雞排妹、小A辣脫褲「互相鑑定妹妹形狀」！

釘子戶沒13億拒遷　18年後結局曝

更多

最夯影音

更多
梁靜茹《勇氣》《暖暖》演唱會必聽！　「愛真的需要勇氣..」全場合唱超感人

梁靜茹《勇氣》《暖暖》演唱會必聽！　「愛真的需要勇氣..」全場合唱超感人
真有聖誕老人？孩嗆爆：是爸媽啦 最愛禮物「Switch、鬼滅」全上榜

真有聖誕老人？孩嗆爆：是爸媽啦 最愛禮物「Switch、鬼滅」全上榜

梁靜茹：我應該有資格談論愛情吧　20週年小巨蛋開唱..全場為她加油 ❤

梁靜茹：我應該有資格談論愛情吧　20週年小巨蛋開唱..全場為她加油 ❤

鄧紫棋收男友「百萬大禮」　鼓掌轉圈圈哭了：最驚喜的禮物！

鄧紫棋收男友「百萬大禮」　鼓掌轉圈圈哭了：最驚喜的禮物！

KID「時空訊息」告白5年後的老婆 峮峮許願哭了：希望可以更勇敢...

KID「時空訊息」告白5年後的老婆 峮峮許願哭了：希望可以更勇敢...

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲年度清倉下殺優惠！

寵物雲年度清倉下殺優惠！

錯過再等一年【年度清倉】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面