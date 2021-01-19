民眾當法官的機會來了！北院選國民法官「3天公假領7500元」

▲北院發言人黃珮禎指出，本次國民法官邀請函經特別設計，讓民眾不會誤認收到傳票。（圖／記者羅志華攝）

記者羅志華／台北報導

台北地方法院為2023年將上路的國民法官新制，舉行模擬法庭，並於1月11日向150位候選國民法官寄出邀請信，預計在2月22日選出6位國民法官、4位備選，本次沒有劇本、全依真實法庭進行，150位民眾選任當天可領500元車馬費外，若中選國民法官，將參與2天審理、1天研討，3天公假可領7500元，正式制度上路後，每日審理薪資至少3000元。

北院為免民眾將邀請函誤認為傳票，在封面上特別設計，讓收信人一眼就能識別，國民法官候選人須於2月1日前，將紅色的調查表，以及黃色的問卷先寄回法院，供法院進行資料審查，之後再由法官、檢察官、辯護律師，於2月22日進行口試。

▲北院於1月11日寄出邀請函，收信人於2月1日前，將問卷及調查表填好寄回法院，才能參與這場盛事。（圖／記者羅志華攝）

本次模擬為宣傳及研究，除評議過程公開外，也將全程錄影（正式制度下，為保護國民法官隱私，不會錄影），在罪刑認定上，將由6位國民法官及3位專業法官投票評議，每票平等；待國民法官新制上路後，為盡量降低對民眾生活、工作的影響，法院會把國民法官參與的部分，以連續幾日的方式密集安排，個資也絕對保密。

北院發言人黃珮禎表示，司法是公眾事務，本次能成為國民法官候選人相當難得，除中選者能實際參與審理、一嘗當法官的滋味外，參與候選的民眾，北院也計畫給予證書、拍照留念，並安排導覽法院，期望民眾能踴躍參與。

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