台北法院首度模擬國民法官審理家暴殺妻案…2月22日抽籤選任民眾

▲台北法院4日模擬國民法官制度開庭，由受命法官協助檢辯雙方釐清爭執事項。（圖／記者羅志華翻攝）

記者羅志華／台北報導

台北地院針對2023年即將上路的國民法官制度，於4日首度舉辦模擬法庭審理丈夫家暴殺妻案，除全程模擬正是程序外，為了避免合議庭及國民法官受卷證影響審理，在開庭前沒讓專業法官及國民法官接觸相關內容，並且為減輕國民法官的負擔，北院早於2020年12月7日，便先讓檢辯雙方先行討論，僅調查必須的證據，並將於2月22日模擬國民法官選任。

本次模擬案件，將被告設定為羈押狀態，為避免合議庭及國民法官受卷證影響，由國民法官及合議庭外的另名法官進行接押程序，並為減輕國民法官負擔，於日前先讓檢辯雙方過濾調查證據，4日的模擬法庭上，則由受命法官協助檢辯雙方釐清爭執事項，歷經3小時多後順利終結。

▲模擬法庭開庭的同時，也在北院大禮堂開設延伸法庭，多位法界人士蒞臨觀察。（圖／記者羅志華翻攝）

繼本次模擬法庭後，北院將於2月22日，以抽籤方式從民眾選出參與審理的國民法官，為減輕民眾承受公開中選的壓力，本次抽籤將於北院會議室舉行；北院呼籲中選的民眾務必撥空參加，體驗國民法官制度，在與專業法官共同審理中，在司法中體現民主精神。

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