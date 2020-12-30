台北地院邀里長參觀　院長黃國忠：矚目案件應讓民眾參與

▲台北法院於12月30日，舉辦「逗陣繞法院」活動，院長黃國忠表示，矚目案件應讓民眾參與 。（圖／記者羅志華攝）

記者羅志華／台北報導

台北地方法院30日舉辦「逗陣繞法院」活動，邀請北市各里長參觀法院外，也對外介紹「國民法官」制度，院長黃國忠致詞表示，歷來司法審理皆由專業法官負責，但社會矚目案件，應有讓民眾參與的空間，司法院排除萬難推動「國民法官」，期許未來能讓司法更親近人民。

▲北市里長參加踴躍，許多人第一次踏入法院，感到相當新鮮。（圖／記者羅志華攝）

里長及里民們在法院人員導覽下，遊歷法拍屋投標所、刑事、民事法庭，平時不能公開攝影的法庭，於活動中也如觀光景點般開放拍照，不少民眾人生首度踏進法院，感到相當新鮮。

▲民眾在法院人員導覽下，了解法拍屋的投標過程。（圖／記者羅志華攝）

「國民法官」制度於7月22日，在立法院三讀通過，並計畫於2023年元旦上路，未來10年有期徒刑以上，或故意造成死亡的犯罪，將由3名專業法官及6位國民法官，組成國民法官法庭，並由司法院成立的委員會，於每年進行評估。

▲平時嚴肅的法庭，在活動中成了觀光景點開放攝影，2023年國民法官上路後，司法將更貼近人民 。（圖／記者羅志華攝）

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