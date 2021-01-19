罷王成功「唐平榮頓了10秒」　魯明哲：沒人挺王浩宇才是問題所在

▲魯明哲。（資料照／記者謝盛帆攝）



記者蕭羽耘／台北報導

民進黨桃園市議員王浩宇罷免案順利通過，綠營抨擊國民黨從中介入、激起對立。前中壢市長、投身罷王的桃園立委魯明哲19日首度透露，王浩宇一開始不太理（罷王），綠營的說法「第一次聽我笑了、第二次聽我吐了。」他強調，基層議員不敢碰罷王議題，「從頭到尾沒有人跟王浩宇站台，這才是問題所在。」

王浩宇16日以8萬4582張同意罷免票，確定被罷免。魯明哲19日出席廣播節目，談到罷王投票人數約9萬2千人，投票率約落在2成8。他表示，2成8當然就看反對罷免多少人，這次正剛好在邊緣，3成的話一定罷免成功。「宣布成功的時候，我跟唐平榮愣住了，互相講真的假的，唐平榮一個表情甚至讓我不小心泛淚，停了10秒無法講話，一直拍他肩膀。」

▼罷王行動發起人唐平榮。（資料照／記者林敬旻攝）



魯明哲接著坦言，「提出罷免王浩宇時，起初沒有人理你，甚至被罷免人也有不太理人的感覺。」主持人提問，指地方有些聲音傳出，國民黨這次沒幫忙（罷王）？魯明哲回應：「罷王對我來說，這是美麗的負擔，過去的國民黨是要能出名才幹，你要講我的名字，我才心甘情願去做。」但這次完全以公民團體為主、不干擾，他強調，自己絕對沒有用指導的態度。

至於民進黨發言人顏若芳聲稱，國民黨介入罷王、激起對立，讓魯明哲直呼：「第一次聽我笑了、第二次聽我吐了。」請綠營不要講自己天天在做的事，他們側翼比較多、技術比較好，國民黨支持者這次很多支持罷免，「是對（我們）支持者有什麼意見嗎？」

魯明哲強調，選委會公布的選舉，誰都可以參與，國民黨、民眾黨、時力政治光譜不同，都在考慮同一件事情。他認為，民進黨基層議員不敢碰罷王，「綠營從頭到尾沒有人跟王浩宇站台，這才是問題所在。」

▲「罷王團結之夜」。（資料照／記者沈繼昌攝）