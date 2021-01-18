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社會 社會焦點 保障人權

猛男健身被醉漢猥褻　暴怒連出10拳「當場打死」

▲新竹地檢署外觀。（圖／記者王致凱攝）

▲健身男不滿遭遭擾，數十拳把醉漢打死。（示意圖／記者王致凱攝）

記者趙蔡州／綜合報導

新竹縣一名26歲徐姓男子平日有健身習慣，2020年10月到新豐鄉某宮廟廣場運動時，遭到旁邊一名喝醉的戴姓男子調戲，甚至還想要跨坐在他身上，氣得他連續痛打對方數十拳，不料戴男卻因此陷入昏迷，送醫後傷重不治。檢方調查，戴男死因為脾臟破裂、嚴重內出血，因此依傷害致死罪嫌起訴徐男。

事件發生在2020年10月初某日傍晚，徐男到新豐鄉某宮廟的廣場，找了一處空地仰臥起坐健身，不料喝醉的戴男見狀開始出言騷擾，甚至試圖踢他的屁股、伸手撫摸手臂，他隨即出言制止「你夠了，不要鬧了」，但戴男不但不理會，還變本加厲想往他身上跨。

徐男不堪對方騷擾，起身與戴男互毆，由於他有健身習慣，加上戴男喝醉了，他先是連毆對方約10拳，脫離糾纏後打電話報警。警方趕到現場後，徐男立刻說明遭到調戲，戴男則坐在地上回答詢問，不料下一秒戴男卻突然昏迷，員警見狀立刻呼叫救護車支援，只是戴男送醫後仍宣告不治。

檢警解剖戴男的遺體調查，發現其死因為脾臟破裂，導致嚴重內出血致死，根據宮廟的監視畫面顯示，徐男連打數十拳與戴男脾臟破裂有因果關係，因此依傷害致死罪嫌起訴徐男。

 
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