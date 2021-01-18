前進指揮所沒意義！專家批「剝洋蔥式」防疫：沒第一時間意識到嚴重度

▲中央流行疫情指揮中心今宣布在部桃成立前進指揮所。（圖／記者陳以昇攝）

生活中心／台北報導

為因應部立桃園醫院新冠肺炎院內群聚，中央流行疫情指揮中心今宣布成立前進指揮所，但此舉看在其他專家眼裡，並不是明智的方式。中華民國防疫學會理事長王任賢直言「應該是院內自己有指揮體系，外部提供資源，現在去設立指揮所一點意義都沒有。」認為指揮中心「根本是『剝洋蔥式』防疫，第一時間根本沒意識到嚴重程度，一直以為可以粉飾太平。」

指揮官陳時中今在記者會上宣布在部桃成立「前進指揮所」，請醫療應變中心副組長王必勝、專家小組召集人張上淳等人協助支援感控。針對指揮所的成立，王任賢受訪詞劈頭就說「前進指揮所不知道什麼意思？有問題的話，醫院就有指揮體系，不知道他們進去幹嘛？」

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王任賢過去曾在登革熱疫情大爆發時，擔任過疾管署中區傳染病防治醫療網指揮官。他說，以過去經驗來看，現在已經有中央流行疫情指揮中心，應該是指揮中心提供資源，醫院內自己成立指揮所。

王任賢強調，指揮中心看醫院需要什麼就給他們，不需要這樣大費周章成立指揮所，「他們不需要指揮所，外面的人對院內又不熟？現在都已經院內感染了，他們最需要檢驗和防護，大不了派個專家進去就好，放那麼多人進去幹嘛？」

而在部桃爆出院內感染第一時間，王任賢就認為應該要封院。他也再次提到，這次新冠肺炎，已經有之前SARS和平醫院的經驗，這次已經比和平醫院有更多準備時間了，封院其實很快，人員調出去檢驗完畢再回來就好了，都有確診了，還讓其他人員在裡面走來走去反而麻煩，應第一時間封院，盡快做清消。

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