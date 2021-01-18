陸首輛火星車命名活動　選出風火輪、哪吒、赤兔等10名稱

▲大陸首輛火星車展示圖。（圖／翻攝中國航天局）



記者蔡紹堅／綜合報導

大陸國家航天局與航天工程中心去年發起「首輛火星車全球徵名活動」，目前已完成初次評審，遴選出麒麟、哪吒、赤兔、風火輪等10個名稱，後續將再進行為期40天的網路投票，選出正式名稱。

「首輛火星車全球徵名活動」去年7月24日啟動，8月16日截止，大陸國家航天局表示，作為徵名活動的第一階段，經過合併整理重複名稱，共收到了有效提名39808個，其中38340個提名通過手機APP提交，紙質信函投遞提名1468個。

大陸國家航天局指出，「本次徵名活動中，每一個提名、每一份說明，都表達了廣大群眾對祖國科技日新月異、綜合國力日益強大的無比自豪，體現了全國人民及海外僑胞們的愛國熱情以及對祖國強大的堅定信心。」

經過初次評審，官方共遴選出弘毅、麒麟、哪吒、赤兔、祝融、求索、風火輪、追夢、天行、星火10個名稱，之後還將進行為期40天的網路投票，然後由評委進行終審選出前3名，參考網路投票得分的前3名，選定3個名稱依照程序報批，確定正式名稱，並於大陸首次火星探測任務「天問一號」著陸前擇時公布。

「天問一號」已於去年7月23日發射，據大陸航天局推估，預計於今年5月在火星著陸。

▼ 「天問一號」在海南省完成發射。（圖／路透社）

