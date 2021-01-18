凌晨跟網友約巷口聊天…新北男遭搶8千！2男落跑GoShare扔原地

記者陳以昇、戴若涵／新北報導

新北市五股區成泰路一段171巷口18日凌晨4時許發生一起搶案！一名39歲李姓男子在交友軟體認識一名男網友，雙方約在該處巷口聊天，李男抵達現場後，見該男站在巷口，便不疑有他一同進入巷內，孰料，下秒卻遭該男與同夥趁隙從後方搶走鈔票夾，李男隨即衝上前，雙方爆發拉扯，2嫌得手約8千元後，將原先騎乘的GoShare機車棄置在現場徒步逃逸，警方正擴大調閱監視器積極查緝中。

▲▼新北男凌晨與網友相約聊天，卻遭對方行搶。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）