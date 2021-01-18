27本筆記重創法界！富商宴請司法官　20檢調高層名單曝光

記者吳銘峯、劉昌松／台北報導

監察院調查前公務員懲戒委員會委員長石木欽不當飲宴案後，發現有不少法官、檢察官，也曾有不當接觸，法務部也因此清查轄下所屬人員，包含檢察官、調查官等，經過4個月的調查後，法務部18日公布調查結果，共計20人涉案，包括11名檢察官、9名調查官，其中被稱為天下第一檢的台北地檢署現任檢察長周章欽也中槍。法務部表示，與翁茂鍾相關案件，全部會重啟調查，以昭公信。

▲前公懲會委員長石木欽因與富商不當往來已經被監察院彈劾。（圖／資料照）

在司法院公布的報告中，石木欽於1997年7月22日起至2014年6年20日間（分別擔任最高法院法官、庭長、台灣高等法院院長），涉嫌為友人、佳和實業董事長翁茂鍾的訴訟案件提供法律意見；並於相關案件繫屬中，與翁茂鍾多次宴飲及打高爾夫球，還投資翁茂鍾的公司。案經司法院移送監察院調查，監察院於去年9月間公布調查報告。

而在監察院的報告中，除石木欽外，還有多位法官、檢察官、警察與調查局官員涉有不當接觸、球敘、宴飲、買股票。包含前台南地檢署檢察長方萬富（後擔任監察委員）、前台南地檢署檢察官曲鴻煜、前台南市警局長周幼偉，也都持續與翁茂鐘往來20年左右。監察院在公布報告後，要求相關單位擴大調查。

▲富商翁茂鍾。（圖／資料照）

紡織富商翁茂鍾多年前因涉入高達3億元的百利案後，持續和法官飲宴，且習慣性地筆記每天形成，紀錄一起吃飯的人事時地物，因台北地檢署接獲司法人員貪污案檢舉，介入調查並搜索，查扣27本筆記本，內容猶如法界的「百官行述」，但因查無刑事不法，最後移請司法院進行行政調查。

法務部調查轄下人員是否涉入本案，法務部長蔡清祥在今年元旦過後表示，最少調查超過10人，包括被稱為天下第一檢的台北地檢署現任檢察長周章欽，以及前台南地檢署檢察長、曾轉任監察委員阻擋石木欽案調查的方萬富，還有前法務部次長陳守煌、前法務部參事羅榮乾、前高雄地檢署檢察長凌博志、前新竹地檢檢察長王崇儀，以及現、前任檢察官黃和村、蘇南桓、潘國威、曲鴻煜，分別與翁茂鍾飲宴、收受免費繡字襯衫或投資翁茂鍾的公司股票。

總計11人具檢察官身分，其中目前在職的4人，已不在職的7人，另有9人具有調查官身分。

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