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271字曝扁媽「最後48小時」　陳水扁失控淚灑播音室：對不起

記者黃翊婷／綜合報導

前總統陳水扁的母親李慎15日病逝，享耆壽94歲。陳水扁17日深夜在臉書「陳水扁新勇哥物語」PO出一封271字的信件，感謝各界的慰問與祝禱，「由於扁媽生前遺願要求一切從簡，加上疫情期間，不敢驚擾大家，特別要向準備送扁媽最後一程的親朋好友致上最深的歉意！」

陳水扁在臉書PO出一封「來自阿扁的哀感謝」信件，內容提到，母親在17日完成家祭、火化、進塔，長眠於麻豆第一公墓納骨堂，全程不到48小時，衷心感謝各界的慰問與祝禱，感恩親朋好友參與家祭及幫忙，謝謝台南市警方的協助，也很感謝禮儀社人員的辛勞付出，才能讓母親平順走完人生最後一段路。

▲▼前總統陳水扁與母親陳李慎。（圖／取自柯建銘臉書）

▲陳水扁與母親李慎。（圖／取自民進黨立法院黨團總召柯建銘臉書）

「由於扁媽生前遺願要求一切從簡，加上疫情期間，不敢驚擾大家，特別要向準備送扁媽最後一程的親朋好友致上最深的歉意！」陳水扁坦言，在告別母親的這一天，他仍強忍悲痛堅持主持第三集《有夢上水》，專訪十大經典神農王高榮董事長夫婦，卻在節目的最後失控淚灑播音室，「對不起！」

此外，感念母親離世，陳水扁17日也在臉書PO出一曲《阿母的目屎》，用自己創作的音樂，送母親最後一程，祝母親在天之靈永遠安息，不再夜夜哭泣。這首歌創作於2009年間，由陳水扁作詞、王明哲作曲；而王明哲也在1月10日獲邀參加前總統的廣播節目，並獻唱這首歌。

▼陳水扁PO文透露心聲。（圖／翻攝自Facebook／陳水扁新勇哥物語）

陳水扁臉書PO文「來自阿扁的哀感謝」。（圖／翻攝自Facebook／陳水扁新勇哥物語）

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