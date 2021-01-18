　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

三星推找物神器Galaxy Smart Tag　網：下次躲貓貓放在所有人口袋

特約記者洪聖壹／綜合報導

相信很多人都有找鑰匙的經驗，記者光是自家鑰匙就不見三串、也有在外地找鎖匠的經驗，現在看起來，這個問題似乎不是個例，因為三星電子為了解決這個問題，在 Galaxy Unpacked  2021 期間，除了新款智慧型手機Galaxy S21 系列，還發表了自家的防丟產品「Galaxy Smart Tag」，售價台幣 990 元起。

相較於以往 HTC、SONY 等廠商過去推出的 NFC tag 產品，三星的 Smart Tag 同樣也定位在廣義物聯網產品當中，不過主要是用來搭配手機 app 來找東西，技術層面上除了藍牙跟NFC之外，關鍵在於多了所謂的 UWB 技術，該項技術能提供十分精確的定位精度，可以應用於針對室內靜止或者移動物體的定位、追蹤，甚至導航。

在現有廠商當中，蘋果曾經透過在 iPhone 11 植入U1晶片，並在相關設備，例如 Apple Watch、AirPods 等，都導入 UWB 技術，藉此讓手機更快的找到裝置、定位裝置的位置，卻又不會很耗電。

根據官方介紹，三星 Galaxy Smart Tag 共有兩種，一種是純粹使用藍牙 5.0技術的 Smart Tag，另一種 Galaxy Smart Tag+ 則是多了 UWB 技術，兩者都是使用 C2032 鈕扣型電池，續航力最高約可達 300 天，機身密閉狀態具備 IP53 防塵防水，大小就像一般大樓磁扣一樣，在機身身上有設計穿繩孔，可以綁在鑰匙圈、放進口袋、行李箱，或者穿在毛小孩的脖子上等等。

再來說找東西的功能，三星 Galaxy Smart Tag 的最大偵測距離為 120 公尺，一但綁好了，就可以搭配 SmartThings Find App 或者透過 Galaxy Find Network 來找東西了。至於 Smart Tag+ 因為導入 UWB 技術，一但使用者拿著手機靠近時，同樣支援 UWB 技術的 Galaxy 裝置就會發出接近通知，許多網友看到這功能紛紛在三星官方頻道留言，有人甚至留言：「下次躲貓貓，我要把他放在所有人的口袋」。

三星 Galaxy SmartTag 也可以搭配「行經地圖導覽」跟「擴增實境導引（AR Finding）」功能來找東西，如此一來就可以沿著路線找到自己的遺失物品。

三星還提供了「Galaxy Find Network」功能，可讓全球各地授權開啟離線搜尋功能的 Galaxy 裝置使用者一同協助尋找遺失物所在位置，當然此功能需使用者主動開啟，同時定位資料會經由 E2EE 端到端加密，保障使用者的隱私資訊...這在國外非常好用，再也不用擔心行李箱或者攝影設備丟失，卻找不到、報案也沒用的狀況了。

另外，不只用戶可以用手機找到Galaxy Smart Tag，按下 Smart Tag 側邊按鈕，也可以找到手機，三星還將類似的功能拓展到 IoT 領域，就如同一開始介紹的，三星 Galaxy Smart Tag 本身就是個 IoT 裝置，可以跟手機專屬應用程式配對，像是可以搭配 SmartThings app 配對，然後用來直接控制 IoT 家電，按壓裝置上的按鈕就可以打開或關閉已連接的 Samsung 家電，像是三星電視、掃地機器人、冷氣或者空氣清淨機等裝置。

目前 Galaxy SmartTag 共計推出黑色、米色、粉色、綠色四款顏色，Galaxy SmartTag+ 則推出藍色、米色兩款，預計在 1/29 日起全球上市，Galaxy Smart Tag 售價為 29.99 美元，而 Smart Tag + 零售價為 39.99 美元，台灣售價台幣 990 元起。

ET快訊
汽旅「浴缸吃人」！正妹遭吸…背部黑一片　網傻：是詭異木偶房
台北市「不再是年輕人夢想之都」　一張圖揭悲哀
鄭爽被爆不簽字！「孩子被當棄嬰」超慘下場曝
放晴跑山「女友全裸入鏡」合照曝　男被罵翻：幫她買衣服啦

分享給朋友：

追蹤我們：

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

7個優點3缺點　入手AirPods Max前看這篇

三星推找物神器Galaxy Smart Tag　網：下次躲貓貓放在所有人口袋

遠傳用戶新服務上線　跨超商寄杯、購物再回饋

台中太平火爆小貨車兩度衝撞！4貼機車倒地2童受傷...加速欲逃

持修為魏如萱掀頭紗唱生日歌XD　一聽張惠妹到場：如果走音是因為變胖

謝金燕睽違五年重返小巨蛋　又扭又跳M字腿超辣

陳零九結婚前先買房..怕女友痛暫緩生子　「說不定明年就不紅」邱鋒澤大笑

持修驚人天價收藏「總價500萬」　曝擇偶唯一條件：不要一直叫我出去玩

台南火化場罕見「倒棺露屍」　 禮儀師嚇得下跪道歉求原諒

潘瑋柏後台「直奔餐桌煮火鍋」！　　遇藝人打招呼...站著繼續吃ＸＤ

2份工太累！5寶爸上班4天就請假　下班前提離職：對老闆不好意思

王浩宇被罷免「人躲到綠島」！服務處鐵門深鎖　臉書14字吐心聲

周杰倫秒識破慶生驚喜..昆凌默契接手機幫錄　「小泡芙」一見周董叔叔就追：你過來～

7個優點3缺點　入手AirPods Max前看這篇

三星推找物神器Galaxy Smart Tag　網：下次躲貓貓放在所有人口袋

遠傳用戶新服務上線　跨超商寄杯、購物再回饋

大學學測22、23日登場　新北考場周邊紅線及人行道臨停資訊

部桃醫憔悴照曝！施景中心疼…曝光協調會議：各大醫院答應支援

阿金新特技GET！　淡定「頂衛生紙」賣萌網笑翻：是印度女紙～

汽車儀錶板驚亮「1黃燈」　行家秒解答：建議還是要打開

「氣泡水」不是人人都能當水喝！　易脹氣及胃食道逆流體質少喝

「極北美景X鮮蟹美食」歡度歲末　新北石門「富基漁港」海鮮聖地

新北7歲妹住漏風鐵皮屋！一床擠4人「垃圾當牆」　1歲弟只有泡麵吃

台中3歲男童遭虐！單親媽認了「請老闆幫管教」　社會局帶回驗傷

許雅鈞忍寒冷「深夜寵妻」竟遭酸　小S槓網友護尪：跟你勢不兩立

麟洋要延續奪冠氣勢再戰泰羽賽　首碰美國4強有機會遇印尼強敵

臭到爆！17歲弟滿腳底鹹魚蒸蛋　媽轟：整棟樓都聞到...醫一見驚呆

3C家電熱門新聞

全面汰換3C　2021「從星」開始

統一發票沒中別急著丟　「發票怪獸」APP變通通有獎

AirPods Max的7個優點與3個缺點

遠傳用戶新服務上線　跨超商寄杯、購物再回饋

直擊 iPhone 12 全系列 9 色實機！　果粉直呼這款最有質感

想從安卓跳到蘋果！她點「1問題」猶豫了

iPhone 13消息曝光！達人：升級「四眼鏡頭」、大剪瀏海

MSI全新GE76龍騰特仕版強勢登場

3C達人5招教你破解山寨AirPods

AirPods電量究竟怎麼看？　這 4 種方法及充電盒燈號一次解惑

三星推找物神器Galaxy Smart Tag

1：1比例「煉獄杏壽郎日輪刀」

好市多AirPods Pro悄降價　果粉點進全傻眼

影／iPhone 12/ 12 Pro好難選！3C達人帶你看十亮點「沒選擇障礙」

更多熱門

相關新聞

三星副會長李在鎔涉賄遭羈押！　三星股價「重挫逾4%」拖累韓股

三星副會長李在鎔涉賄遭羈押！　三星股價「重挫逾4%」拖累韓股

南韓三星電子副會長李在鎔在閨蜜門案件中，為了繼承集團內部經營權，以298億韓元賄賂時任總統朴槿惠與崔順實（現名崔瑞原，최서원），首爾高等法院刑事1部在更審中判處2年6個月有期徒刑，當庭羈押。消息一出，三星電子（005930）重挫4.32%來到84,200韓元，同時拖累韓股跌逾2%。

免費試用機皇！三星在南韓推S21三日租借服務

免費試用機皇！三星在南韓推S21三日租借服務

高通14億美元收購NUVIA　Snapdragon 888仍打入Galaxy S21

高通14億美元收購NUVIA　Snapdragon 888仍打入Galaxy S21

三星S21系列價格直落7000元　台灣三星曝關鍵原因

三星S21系列價格直落7000元　台灣三星曝關鍵原因

星粉看過來！S21系列電信資費方案一次看懂

星粉看過來！S21系列電信資費方案一次看懂

關鍵字：

三星Galaxy Smart TagSamsung

讀者迴響

熱門新聞

媽半夜被汪吵醒！驚見小兒子斷氣

孕婦隔離一半破羊水　產後確診新冠

爸抱親生孩休息！旁邊女孩成亮點

誰攻擊你的水缸？烏龜嚇到掉下巴

床單枕頭「一片恐怖血崩」　情侶認了！

新北男遭友人剖肚　大腸掉出40cm

16歲網紅砸1700萬整型！真實樣貌曝

3件含鉛！檢測20種口罩結果出爐

音檔曝光！鄭爽要求棄養寶寶：打不掉，煩死了

四貼爸嗆撞我　貨車秒輾壓1家4口

「泡菜是南韓文化」　528萬韓吃播主遭控辱華

無照趴走9年欠罰單27萬元　5寶爸全身行頭與存款曝

高雄母女衝下樓逃命仍成雙屍　嫌狂砍41刀：她唱歌太難聽

冷血看護躲被窩！她跌倒顱內出血亡　

男子載女友跑山　竟讓她全裸坐後座

更多

最夯影音

更多
台中太平火爆小貨車兩度衝撞！4貼機車倒地2童受傷...加速欲逃

台中太平火爆小貨車兩度衝撞！4貼機車倒地2童受傷...加速欲逃
持修為魏如萱掀頭紗唱生日歌XD　一聽張惠妹到場：如果走音是因為變胖

持修為魏如萱掀頭紗唱生日歌XD　一聽張惠妹到場：如果走音是因為變胖

謝金燕睽違五年重返小巨蛋　又扭又跳M字腿超辣

謝金燕睽違五年重返小巨蛋　又扭又跳M字腿超辣

陳零九結婚前先買房..怕女友痛暫緩生子　「說不定明年就不紅」邱鋒澤大笑

陳零九結婚前先買房..怕女友痛暫緩生子　「說不定明年就不紅」邱鋒澤大笑

持修驚人天價收藏「總價500萬」　曝擇偶唯一條件：不要一直叫我出去玩

持修驚人天價收藏「總價500萬」　曝擇偶唯一條件：不要一直叫我出去玩

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲年度清倉下殺優惠！

寵物雲年度清倉下殺優惠！

錯過再等一年【年度清倉】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面