三星推找物神器Galaxy Smart Tag　網：下次躲貓貓放在所有人口袋

特約記者洪聖壹／綜合報導

相信很多人都有找鑰匙的經驗，記者光是自家鑰匙就不見三串、也有在外地找鎖匠的經驗，現在看起來，這個問題似乎不是個例，因為三星電子為了解決這個問題，在 Galaxy Unpacked 2021 期間，除了新款智慧型手機Galaxy S21 系列，還發表了自家的防丟產品「Galaxy Smart Tag」，售價台幣 990 元起。

相較於以往 HTC、SONY 等廠商過去推出的 NFC tag 產品，三星的 Smart Tag 同樣也定位在廣義物聯網產品當中，不過主要是用來搭配手機 app 來找東西，技術層面上除了藍牙跟NFC之外，關鍵在於多了所謂的 UWB 技術，該項技術能提供十分精確的定位精度，可以應用於針對室內靜止或者移動物體的定位、追蹤，甚至導航。

在現有廠商當中，蘋果曾經透過在 iPhone 11 植入U1晶片，並在相關設備，例如 Apple Watch、AirPods 等，都導入 UWB 技術，藉此讓手機更快的找到裝置、定位裝置的位置，卻又不會很耗電。

根據官方介紹，三星 Galaxy Smart Tag 共有兩種，一種是純粹使用藍牙 5.0技術的 Smart Tag，另一種 Galaxy Smart Tag+ 則是多了 UWB 技術，兩者都是使用 C2032 鈕扣型電池，續航力最高約可達 300 天，機身密閉狀態具備 IP53 防塵防水，大小就像一般大樓磁扣一樣，在機身身上有設計穿繩孔，可以綁在鑰匙圈、放進口袋、行李箱，或者穿在毛小孩的脖子上等等。

再來說找東西的功能，三星 Galaxy Smart Tag 的最大偵測距離為 120 公尺，一但綁好了，就可以搭配 SmartThings Find App 或者透過 Galaxy Find Network 來找東西了。至於 Smart Tag+ 因為導入 UWB 技術，一但使用者拿著手機靠近時，同樣支援 UWB 技術的 Galaxy 裝置就會發出接近通知，許多網友看到這功能紛紛在三星官方頻道留言，有人甚至留言：「下次躲貓貓，我要把他放在所有人的口袋」。

三星 Galaxy SmartTag 也可以搭配「行經地圖導覽」跟「擴增實境導引（AR Finding）」功能來找東西，如此一來就可以沿著路線找到自己的遺失物品。

三星還提供了「Galaxy Find Network」功能，可讓全球各地授權開啟離線搜尋功能的 Galaxy 裝置使用者一同協助尋找遺失物所在位置，當然此功能需使用者主動開啟，同時定位資料會經由 E2EE 端到端加密，保障使用者的隱私資訊...這在國外非常好用，再也不用擔心行李箱或者攝影設備丟失，卻找不到、報案也沒用的狀況了。

另外，不只用戶可以用手機找到Galaxy Smart Tag，按下 Smart Tag 側邊按鈕，也可以找到手機，三星還將類似的功能拓展到 IoT 領域，就如同一開始介紹的，三星 Galaxy Smart Tag 本身就是個 IoT 裝置，可以跟手機專屬應用程式配對，像是可以搭配 SmartThings app 配對，然後用來直接控制 IoT 家電，按壓裝置上的按鈕就可以打開或關閉已連接的 Samsung 家電，像是三星電視、掃地機器人、冷氣或者空氣清淨機等裝置。

目前 Galaxy SmartTag 共計推出黑色、米色、粉色、綠色四款顏色，Galaxy SmartTag+ 則推出藍色、米色兩款，預計在 1/29 日起全球上市，Galaxy Smart Tag 售價為 29.99 美元，而 Smart Tag + 零售價為 39.99 美元，台灣售價台幣 990 元起。