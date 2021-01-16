男友超愛吃金針菇！　她嚇壞：隔天原封不動出現太可怕

▲金針菇被許多網友叫作「明天見」。（達志／示意圖）

記者陳俊宏／綜合報導

一名女網友分享真的很討厭金針菇，但男友卻超愛吃，且還看過超可怕的場面。對此，許多人笑說金針菇的別名就是「明天見」；還有人提到，金針菇有改良版叫「金滑菇」，比一般金針菇好咬斷。

當事人15日在「爆怨公社」臉書社團說，每次火鍋都有金針菇，她牙齒不好咬不動就算了，「隔天它就會原封不動的，又出現在馬桶裡，真是太可怕了。」她表示，家裡馬桶壞了，有陣子常吃火鍋就好會看到幾條在那漂浮，超討厭的。

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對此，許多網友留言，「金針菇不要煮過頭，就不會咬不動啊」、「其實『明天見』不適合煮太久，它其實煮一下就能吃了，吃起來脆脆的，就咬得斷了。」

▼您喜歡吃金針菇嗎？（圖／翻攝pixabay免費圖庫）

不少人則笑說，「傳說中的明天見」、「金針菇英文別名see you tomorrow」、「我小時候看到以為我長蛔蟲勒。」還有人分享，其實金針菇有改良版叫「金滑菇」，比一般金針菇好咬斷。

為何金針菇很容易「明天見」咧？據解釋，金針菇的細胞壁中含有「甲殼素」，正是蝦子、螃蟹殼的主要成分，它是一種白色無定性的固體，一種膳食纖維，不溶於水、烯酸及有機溶劑，一般只融於濃鹽酸。

金針菇在進入胃之後，胃酸會把蛋白質、維生素、礦物質等都「消滅」，卻很難把「甲殼素」消滅乾淨，因此才會保持原本的樣子，出現在之後的排泄物中。

另還有一個原因是大家在吃金針菇時，很常隨便咬咬就吞下去，但遇到較大塊的食物時，胃的負擔會變大，無法發揮最大的作用；因此要多咬幾下，才能更好消化，同時吸收到食物的營養。