國中生遭霸凌偷10萬給「風雲人物」　師問爸：家裡為何放這麼多錢

▲知名小鮮肉舞團的成員遭控與班上另名同學聯手向特教生借了十多萬元，卻未償還。

圖文／鏡週刊

再傳校園霸凌事件！高雄某國中家長A先生向本刊投訴，先前因家中數十萬元現金不逸而飛，報警後發現小偷竟是就讀國一的兒子小倫（化名），小倫向父親坦承因班上2名同學阿杰、阿龍（化名）長期向他借錢，倘若不從就會被暴力相向，向老師反應也未獲回應，才會偷家裡的錢。誇張的是，A先生為此到校釐清真相，老師還反問「家裡為何放這麼多錢？」讓他超傻眼。

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A先生透露，3年前就讀國一的兒子小倫，私自將放置在自家保險箱內的數十萬元現金取走，一開始他還以為家中遭小偷，沒想到警方查出小倫是元凶。他與老婆追問金錢流向，小倫才透露長期遭到同學霸凌。

原來，小倫是名特教生，個性內向、表達能力也不佳，入學沒多久後，同班同學阿龍覺得他好欺負，起初動手搶他的食物，見他沒有反抗後，變本加厲地改搶小倫的零用錢來花用。

另一名同學阿杰見狀，認為小倫不敢反擊，加上得知小倫的父母有開店作生意，在家中保險箱內存放大筆現金作為周轉金，將小倫視為肥羊，開口向他「借錢」，每次金額從數千元到數萬元不等，但借了都不還，只要小倫不聽話，阿杰便與阿龍聯手將小倫帶到校園角落施暴，害得小倫不敢不從。食髓知味的阿杰甚至連向其他人借錢，也一併轉嫁到小倫身上，要同學找小倫討錢。

長期遭到霸凌的小倫，曾將被打一事告知班上老師，但因小倫辭不達意，老師一度不相信小倫的說法，僅將阿杰、阿龍叫到面前，詢問二人：「為什麼打小倫？」他們向老師解釋是在玩鬧，老師口頭警告後便草草了事，讓阿杰、阿龍有恃無恐，逼得小倫只好偷取家中保險箱內的現金應付2人。

▼長期遭到霸凌的小倫，至今精神狀況仍不佳。

短短3個月內，小倫靠著偷拿預備金，上繳了十多萬元給阿杰、阿龍2人，直至A先生發現現金短少，才讓事件曝光，憤而報警提告，同時向教育局通報，沒想到老師事後竟打電話質問A先生「家裡為何放這麼多錢？」讓A先生氣到直接至學校訪查、蒐證，才從同學口中得知2人的誇張行徑，對兒子的遭遇感到心疼。

A先生說：「阿杰是知名舞團的成員，舞團打著小鮮肉的招牌，時常有商演活動，還曾替藝人拍攝ＭＶ，在業界小有名氣，因此讓他有明星光環，成為班上的風雲人物。他很常請班上同學吃東西，或叫其他人幫忙他儲值遊戲點數，每次儲值金額都數千元起跳，曾有其他家長跟小孩提出質疑，認為阿杰才念國一錢從哪裡來？同學都跟家長說『他跳舞很好賺』，事實上都是他跟阿龍用恐嚇的方式，逼我兒子「借」錢給他們花用，卻從未還過。」



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