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LED路燈能省電！他卻狂diss「比整路不亮還糟」　1缺點增加危險

▲▼保障宜蘭市民夜間通行安全，宜蘭市公所區將舊城東、西、南、北路共43盞路燈更換為LED路燈。（圖／宜蘭市公所提供，下同）

▲LED路燈。（圖／宜蘭市公所提供）

網搜小組／鄺郁庭報導

現在不少傳統路燈陸續被汰換，換成耗電量較低的LED路燈，省電代價卻引發爭議！有網友在PTT的Gossiping板上問卦「LED路燈的壞處？？」文中點出LED路燈的各種缺點，直呼「現在的LED路燈真的很糟糕，更別提用了一段時間以後一堆燈珠損壞不亮！」指出LED路燈根本不適合道路照明，話題引發熱論。

這位網友文中表示，「LED路燈的亮度比傳統路燈暗得多，照明範圍小很多，亮區感覺變亮，但暗區幾乎全黑」，認為原本路燈的間距其實不適合LED，這樣裝下來會讓道路照明有亮、暗的變化，反而增加危險。

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「如果有人在暗區內穿越馬路，駕駛人是完全看不到的，比整路不亮路燈還糟。」而且一直有亮暗光線的變化，容易造成駕駛疲倦。原PO也說，以前傳統路燈感覺比較暗，是因為照明範圍大、光線被分散，「然而那種均勻、大範圍的照明，才是一般道路需要的。」

▲台南市工務局將全市14萬餘盞水銀路燈全部更換為LED路燈，預估每節電1.4億元，也是全國節電最多。（圖／市府提供）

▲台南市工務局將全市14萬餘盞水銀路燈全部更換為LED路燈，預估每節電1.4億元。（圖／市府提供）

他指出，LED路燈雖然比傳統路燈省電，但光效率並沒有比傳統路燈（高壓鈉燈）來得高，「意即相同的消耗功率下，兩者發出的亮度是一樣的。」所以LED路燈耗電量比較低，就是犧牲亮度換來的，「這不是你家把省電燈泡換成LED燈泡，那種因為光效率提高，而能用較少耗電得到相同亮度的情況」，畢竟傳統路燈是高壓鈉燈，光效率很高、而且耐用。

貼文一出，不少人也表示認同，「半夜像在拍恐怖片，燈只有自己發光的功能沒什麼照明功能」、「指向性光源本來就不太好用」、「某縣市都用白光LED真的很刺眼，然後下雨天時穿透率又不夠，遠離路燈的地方根本照不到」、「高速公路算好的，直射眼睛的路燈才靠北」、「不喜歡+1，刺眼不舒服，舊的明明就比較好。」

但也有網友表示不同意見，「照你這樣說不就摔一堆車了」、「指向性可以減少光害跟能源浪費」、「LED明明就更亮、又省電、又耐用」、「我覺得LED照明效果好很多，你覺得不舒服應該是設置的問題，市民大道從松山車站到南港車站這段亮度比以前好太多，色溫感覺接近HID，應該有接近4500，我不管走路還是騎車開車經過都不覺得刺眼，路上有沒有異物可以在更遠的距離看到。」

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