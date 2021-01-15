求翻身只剩「這1天」！命理師曝2轉運撇步　讓你過年賺到飽

▲想轉運的民眾一定不要錯過明天！（圖／取自免費圖庫Pakutaso，示意圖，與本文無關）



實習記者周依儒／綜合報導

農曆新年將至，許多人都希望在此時一掃前一年的陰霾，讓新的一年迎來好運。民俗專家柯柏成表示，想轉運、甩掉霉運的民眾不需要等到過年！只要在年前最後一次的「天赦日」，也就是今年國曆1月16日（周六，即明天），就可以一掃晦氣；而此次天赦日也是農曆年前最後一次的天赦日，想要改運的人，務必把握這一次機會。

民俗專家柯柏成在臉書上指出，本周六國曆的1/16、農曆的臘月初四是本年度最後一次的天赦日，想甩掉一整年晦氣的朋友有下列幾種小撇步：

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1.煮錢水

首先，蒐集各國錢幣（人民幣、美金、日幣、港幣）都可以，象徵賺取四方各國錢財，銅板總共168個（非168元）。第二，在天赦日當天任何時辰，找個鍋子加水淹過錢幣高度就可以，將水煮沸，水滾的時候讓它多滾個3-5分鐘，小心把鍋子 端著繞屋裡，讓水蒸氣瀰漫在屋內。

▲煮錢水增財運。（示意圖／取自免費圖庫Flickr）



第三，等水冷卻後，把擦乾的錢幣放在聚寶盆放財位，冷卻的水，拿杯子裝起來，外面用紅紙寫上「對我生財」在放置財位，（不知道財位在哪的，放神桌上就可以了）。第四，冷卻後的錢幣可以取一個順眼的當錢母，放在自己的皮包裡不要花掉，留到下一次天赦日再處理。

柯柏成說，「針對上一次天赦日留下來的錢幣和水，我個人是布施到寺廟、慈善機構，這是建議的做法，有捨才有得，錢財就會是有生命力的活泉，反之易成死水潭，或也可以存到銀行自己常用的帳戶裡面，錢水可以拿來澆花，切勿倒馬桶沖掉。」

2.橘皮換氣法

若要幫家裡、辦公室換氣，可以拿新鮮、現吃的橘子剝下的皮用火烤，無論是使用瓦斯爐或打火機都可以，將橘子皮烤出白煙後，就拿著到處繞，可以達到旺氣的效果；倘若是久臥病床的病人，將烤出白煙的橘子皮放在銅製的容器中，並於床底下多繞幾圈，則可將病氣去除。

▲在天赦日當天去拜拜也會特別靈驗。（圖／記者張一中攝）



柯柏成也補充，如果上述兩個方法都不方便操作的話，也可以選擇直接去寺廟或教堂拜拜、祈禱，因為在天赦日當天的願望都會特別容易實現。