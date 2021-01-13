超渣官二代！已婚劈腿「台美26女」　後宮3手段曝光

圖、文／鏡週刊

在美商高通公司擔任高級工程師的男子陳翰洋，遭台、美多名女子指控隱瞞已婚身分、四處騙砲，身兼滑雪教練的他，還把滑雪團當成後宮，與近十名女團員大搞婚外情，甚至逼人墮胎，包括台灣刑事局女警官、美國蘋果公司女工程師都受害。近日有5名受害女子組成「婦仇者聯盟」，清查陳的對話紀錄及性愛影片檔案，赫然發現他偷吃的對象至少26人，實在太過離譜，因此決定踢爆他的惡行。

▲陳翰洋用3招「打天下」騙砲，其中一招就是明示、暗示自己的官二代身分。（圖／鏡週刊）

這些受害女子告訴本刊，陳翰洋慣用3招「打天下」。第一招是偽單身，從不對外界承認有老婆、小孩；第二招是電話傳情，會根據女友們所在地的時差，每天安排時間與女友們談情說愛；最後一招則是在言談中明示、暗示自己官二代的身分。

本刊調查，陳翰洋父親是台大經濟系名譽教授陳添枝，曾經在馬政府的劉兆玄內閣擔任經建會主委，當年消費券就是由他主導規劃；政黨輪替後，他也曾在蔡政府的林全內閣擔任國發會主委，是藍綠陣營都很倚重的財經專家。

身為知名學者、財經高官之子，陳翰洋不思潔身自愛，竟隱瞞已婚身分，到處偷吃、欺騙女子感情，受害者們忍無可忍，除了要求他公開道歉，也呼籲其他女子提高警覺，千萬不要再陷入他設下的騙砲陷阱。

▲▼在外商公司擔任主管的Ｋ小姐（左），為了陳翰洋（右）墮胎，身心俱疲。



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