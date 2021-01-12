房東、房客必看　李永然律師教你住宅租賃快易通

▲租屋族多，衍生糾紛也多，為此，李永然律師企畫《住宅租賃及包租代管法律快易通手冊》，可來函附回郵索書。（示意圖／CFP）

記者王淑君／綜合報導

據統計，國內的租賃市場人數達三百萬人，約涵蓋我國總人口八分之一。租屋族多，所衍生的糾紛相對也多，租屋問題包括：租賃權利義務關係不對等、國人購屋負擔重未發展租賃市場（房價為所得8.5倍，貸款負擔35.81％）、空閒住宅未充分導入租賃市場、住宅租賃資訊不對稱、未有便捷糾紛處理機制，同時也欠缺企業專業服務制度。

因租屋所生的法律困擾，房東、房客都有。有的出租人因缺乏專業經營能力，導致欠租催收、糾紛處理不易；有的屋主因年長，管理能力下降；有的出租人則是持有不同地區之房屋，管理困難。部分承租人則是擔心租屋品質差、租賃契約糾紛多；或是市區租金高，只能租在偏遠地區；有些人則是因年齡、家庭組成、設戶籍、申報所得稅等因素而被出租人拒絕。

如何降低弱勢租屋人的風險、幫助出租人順利出租、收租，穩定租賃市場，政府於2017年12月27日訂正公布《租賃住宅市場發展及管理條例》，並自2018年6月27日正式生效上路。

為健全住宅租賃關係，保障租賃當事人權益，《租賃住宅市場發展及管理條例》規定如下：非具消費關係租約全面納入契約規範、租金協商回歸契約自由原則、刊登租賃住宅廣告真實透明、輔導成立房東房客協會提供專業諮詢、提供免費糾紛調處管道；也委託代管業、包租業專業經營，建立租賃住宅服務制度：個人房東委託專業經營租稅減免措施、發展租賃住宅服務業、引導善用專業服務、建立管理人員專業證照制度、營業保證金損害代償機制。

為了讓出租人、承租人更了解《租賃住宅市場發展及管理條例》，安心出租、放心承租，永然聯合法律事務所所長李永然律師特別企畫《住宅租賃及包租代管法律快易通手冊》，由永然聯合法律事務所台北所陳淑芬主任律師擔任主編、劉翊嘉律師、王仁炫律師擔任助編，同時邀集永然聯合法律事務所台北所、桃園所及高雄所律師及永然地政士聯合事務所經理李廷鈞地政士共同執筆。

手冊內容分為租賃契約、租賃糾紛案例、包租代管業務等三大部分，內容包含租賃住宅修繕管理應注意事項、出租人刊登租賃廣告資訊之應注意事項、如何透過租約擬定預防常見之租屋糾紛、住宅租賃契約之出租人或承租人是否可以提前終止租約、《租賃住宅市場發展及管理條例》的紛爭處理機制、如何選擇優良包租代管業者、包租、代管契約之擬定與其應記載及不得記載事項、押租金契約的明文化、「轉租」應注意事項、確認「租賃標的現況確認書」之內容、租賃契約終止與返還義務等。

欲索取《住宅租賃及包租代管法律快易通手冊》，請來函附上11元中型回郵信封（16cm×22cm以上），並註明手冊名稱，寄至「台北市中正區羅斯福路二段9號7樓 永然法律基金會收」即可。索取1本回郵11元，索取2本回郵16元，索取3本以上請參考永然文化網站！