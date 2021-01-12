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社會 社會焦點 保障人權

基隆一夜多車遭竊財　「破窗大盜」開贓車萬里被逮

記者郭世賢、徐愷昕／基隆報導

基隆市安樂區9日發生多起竊案，且竊賊手法雷同，都是趁深夜四下無人時，打破停靠路邊的車輛、取走車內財物。警方獲報後立即調閱附近監視器畫面，鎖定一名身材瘦小的林姓男子，並在新北市萬里區將其逮捕歸案，訊後依加重竊盜罪移送法辦，而林男11日也被基隆地院裁定收押禁見。

▲▼基隆安樂區竊案。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲▼基隆安樂區9日發生多起竊案，警方獲報後經調閱監視器畫面，立即鎖定涉案的林姓男子。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲▼基隆安樂區竊案。（圖／記者郭世賢翻攝）

基隆安樂區派出所近期獲報多起竊案，許多民眾車輛的車窗都遭打破，且車內財物全被洗劫一空，其中，甚至還有一輛停放在大型社區停車場的自小客，直接被竊賊開走。

基隆警分局獲報後立即指示偵查隊及派出所成立專案小組全力查緝，經調閱停車場監視器畫面後，發現一名身材瘦小、著深色上衣頭戴帽子的男子行跡鬼鬼祟祟，刻意壓低帽子低頭疾走躲避監視器的拍攝，且出沒時間與竊案發生時間點相吻合，研判該男子涉有重嫌。

專案小組鎖定該可疑男子後全力積極追緝，並沿線調閱、層層過濾比對監視器影像，隨後在新北市萬里區附近尋獲失竊車輛，並當場查獲竊車的林姓現行犯；林嫌雖矢口否認，但當警方出示相關證據時，他發現難逃法網、改口認錯，訊後被依加重竊盜罪移送法辦，並於11日經基隆地方法院裁定收押禁見。

警方藉此也呼籲市民，年關將至竊盜集團蠢蠢欲動，大家務必謹記財不露白、貴重物品不放在車內，以免宵小覬覦，並請社區居民提高防竊意識，門禁管制注意有無進出可疑份子，外出時門窗要上鎖。

▲▼基隆安樂區竊案。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲林姓竊賊犯案手法雷同，都是將車窗打破後，偷走車內財物。（圖／記者郭世賢翻攝）

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