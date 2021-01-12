蔣萬安提案「返還兩蔣沒收財產」　心內話曝光！深藍狠酸有私心

▲身為蔣家第四代的蔣萬安，提案替政治受難者發聲，也引起黨內質疑是為了個人選舉。（圖／鏡週刊，下同）

圖、文／鏡週刊

戒嚴時期政治受難者因不法判決，導致身家財產、土地遭沒收充公，政府該如何返還，成為轉型正義的重要課題。身為蔣家第4代、被看好代表藍營角逐2022年台北市長的立委蔣萬安，近日低調在立法院提案修法，除了主張政府應返還不法取得的人民財產，更將適用範圍擴大至威權統治時期，亦即涵蓋兩蔣時代。消息傳出，普遍獲得政治受難者團體的認同與支持，蔣萬安接受本刊訪問時也透露，父親蔣孝嚴並不反對。

萊豬從元旦起開放進口，正當各方聚焦藍營抗爭之際，立法院同時間無異議一讀付委蔣萬安提出的「戒嚴時期人民受損權利回復條例修正草案」，雖未引起外界太多關注，卻意外在藍營內部引發議論。

特別是蔣萬安將草案名稱從《戒嚴時期人民受損權利回復條例》，修正為《威權統治時期人民受損權利回復條例》，適用範圍更比照《促進轉型正義條例》，從1945年8月15日起至1992年11月6日止，涵蓋兩蔣時代，等於是承認祖父蔣經國及曾祖父蔣中正統治期間為「威權統治時期」，在藍營內部掀起一陣波瀾。

「他（蔣萬安）是支持我們的。」白色恐怖受難者、台灣政治受難者關懷協會榮譽理事長蔡寬裕接受本刊訪問時表示，在蔣萬安提出該修正案前，他曾親自拜會蔣，就條例內容當面交換意見，最後研擬出該版本。

為何會找上蔣家後代幫忙？蔡寬裕說，他與蔣萬安其實是舊識，2017年立法院審查《促轉條例》，是他首次與蔣碰面尋求支持，當時立法院院會審查該案時，蔣對民進黨團提出的版本第6條「受害者平反條文」投下贊成票，就代表他也認同轉型正義，「這次（蔣萬安）提出修法，也是延續先前的一貫態度」，期盼未來能順利通過。

蔣萬安接受本刊訪問也表示，提案修法的原因很單純，就是為延續在《促轉條例》審查時，支持返還受難者財產及名譽回復的態度。

至於父親蔣孝嚴如何看待這個提案？蔣萬安說，父親其實沒有特別意見，像上次他對《促轉條例》投下贊成票時，「他（蔣孝嚴）看到媒體報導，也覺得應該是對的。」

蔣萬安認為，外界或許都聚焦在他的身份對轉型正義的看法，但事實上只要了解脈絡，就會了解他推動修法的原因。

蔣萬安提案將《戒嚴時期人民受損權利回復條例》，修正為《威權統治時期人民受損權利回復條例》，除了主張返還威權統治時期人民受侵奪的財產外，並參酌德國法制及相關國際實例，將回復適用判決罪名擴充至《懲治叛亂條例》及《檢肅匪諜條例》；另也考量《國家安全法》限制解嚴後有罪判決的上訴，以及再審程序恐有新證據取得等現實上的困難，納入「領有總統回復名譽證書」者得提出申請，且不限於受難者本人等。

本刊調查，蔣萬安的這項修法提案，獲得15名國民黨立委連署支持，包括黨主席江啟臣，但連署者大部分是青壯派立委，資深立委僅占少數。本刊詢問部分連署的委員為何贊同連署，有委員低調不願回應，亦或稱不記得自己有連署，似乎不願討論促轉的話題。

知情人士透露，當年民進黨提出《促轉條例》時，藍營保守派就與青壯派意見相持不下，更一度鬧出欲不處理《促轉條例》以換取《勞動基準法》修正案通過的風波，最後因時任黨團副書記長的蔣萬安極力反對才平息；此次蔣提案修法，恐再掀起黨內的路線之爭。

「對蔣萬安來說，這不一定是加分的事。」藍營人士直言，就政治角度而言，蔣萬安提出此案雖是進步立法，但對於拓展中間選民或泛綠支持者，根本沒太大幫助，更可能因此得罪既有的深藍支持者，也等於是合理化綠營支持者長期以來對兩蔣威權統治的諸多指控，影響所及包括藍營對黨產會的態度，支持者恐怕都會跟著動搖。

「何況若要選台北市長，民眾較在乎的應該是市政議題，一般民眾對促轉不見得重視，更難以理解其內涵，蔣萬安在促轉議題上的過度表態，可說是冒很大的政治風險！」藍營人士並說，蔣萬安大可不必觸碰敏感議題，不只無法討好多數選民，更可能引起黨內的矛盾，「民進黨力推的轉型正義立法部分太過針對性，但蔣卻表態支持，會讓外界搞不懂藍營立場究竟為何。」



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