　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蔣萬安提案「返還兩蔣沒收財產」　心內話曝光！深藍狠酸有私心

身為蔣家第四代的蔣萬安，提案替政治受難者發聲，也引起黨內質疑是為了個人選舉。

▲身為蔣家第四代的蔣萬安，提案替政治受難者發聲，也引起黨內質疑是為了個人選舉。（圖／鏡週刊，下同）

圖、文／鏡週刊

戒嚴時期政治受難者因不法判決，導致身家財產、土地遭沒收充公，政府該如何返還，成為轉型正義的重要課題。身為蔣家第4代、被看好代表藍營角逐2022年台北市長的立委蔣萬安，近日低調在立法院提案修法，除了主張政府應返還不法取得的人民財產，更將適用範圍擴大至威權統治時期，亦即涵蓋兩蔣時代。消息傳出，普遍獲得政治受難者團體的認同與支持，蔣萬安接受本刊訪問時也透露，父親蔣孝嚴並不反對。 

萊豬從元旦起開放進口，正當各方聚焦藍營抗爭之際，立法院同時間無異議一讀付委蔣萬安提出的「戒嚴時期人民受損權利回復條例修正草案」，雖未引起外界太多關注，卻意外在藍營內部引發議論。

特別是蔣萬安將草案名稱從《戒嚴時期人民受損權利回復條例》，修正為《威權統治時期人民受損權利回復條例》，適用範圍更比照《促進轉型正義條例》，從1945年8月15日起至1992年11月6日止，涵蓋兩蔣時代，等於是承認祖父蔣經國及曾祖父蔣中正統治期間為「威權統治時期」，在藍營內部掀起一陣波瀾。

白色恐怖時代民眾遭構陷冤案，土地、財產被沒收充公，政府該如何返還，成為促轉會成立的重要任務。圖為二二八紀念日活動。

「他（蔣萬安）是支持我們的。」白色恐怖受難者、台灣政治受難者關懷協會榮譽理事長蔡寬裕接受本刊訪問時表示，在蔣萬安提出該修正案前，他曾親自拜會蔣，就條例內容當面交換意見，最後研擬出該版本。

為何會找上蔣家後代幫忙？蔡寬裕說，他與蔣萬安其實是舊識，2017年立法院審查《促轉條例》，是他首次與蔣碰面尋求支持，當時立法院院會審查該案時，蔣對民進黨團提出的版本第6條「受害者平反條文」投下贊成票，就代表他也認同轉型正義，「這次（蔣萬安）提出修法，也是延續先前的一貫態度」，期盼未來能順利通過。

蔣萬安提案修《戒嚴時期人民受損權利回復條例》，將適用範圍擴大自1945年算起，涵蓋兩蔣時代。

蔣萬安接受本刊訪問也表示，提案修法的原因很單純，就是為延續在《促轉條例》審查時，支持返還受難者財產及名譽回復的態度。

至於父親蔣孝嚴如何看待這個提案？蔣萬安說，父親其實沒有特別意見，像上次他對《促轉條例》投下贊成票時，「他（蔣孝嚴）看到媒體報導，也覺得應該是對的。」

蔣萬安認為，外界或許都聚焦在他的身份對轉型正義的看法，但事實上只要了解脈絡，就會了解他推動修法的原因。

立法院2017年審查《促轉條例》，蔣萬安是唯一一位對受害者平反條文投下贊成票的藍委。

蔣萬安提案將《戒嚴時期人民受損權利回復條例》，修正為《威權統治時期人民受損權利回復條例》，除了主張返還威權統治時期人民受侵奪的財產外，並參酌德國法制及相關國際實例，將回復適用判決罪名擴充至《懲治叛亂條例》及《檢肅匪諜條例》；另也考量《國家安全法》限制解嚴後有罪判決的上訴，以及再審程序恐有新證據取得等現實上的困難，納入「領有總統回復名譽證書」者得提出申請，且不限於受難者本人等。

本刊調查，蔣萬安的這項修法提案，獲得15名國民黨立委連署支持，包括黨主席江啟臣，但連署者大部分是青壯派立委，資深立委僅占少數。本刊詢問部分連署的委員為何贊同連署，有委員低調不願回應，亦或稱不記得自己有連署，似乎不願討論促轉的話題。

國民黨在立法院院會強力反萊豬進口之際，蔣萬安低調提案修法，卻未獲所有資深藍委認同支持。

知情人士透露，當年民進黨提出《促轉條例》時，藍營保守派就與青壯派意見相持不下，更一度鬧出欲不處理《促轉條例》以換取《勞動基準法》修正案通過的風波，最後因時任黨團副書記長的蔣萬安極力反對才平息；此次蔣提案修法，恐再掀起黨內的路線之爭。

「對蔣萬安來說，這不一定是加分的事。」藍營人士直言，就政治角度而言，蔣萬安提出此案雖是進步立法，但對於拓展中間選民或泛綠支持者，根本沒太大幫助，更可能因此得罪既有的深藍支持者，也等於是合理化綠營支持者長期以來對兩蔣威權統治的諸多指控，影響所及包括藍營對黨產會的態度，支持者恐怕都會跟著動搖。

「何況若要選台北市長，民眾較在乎的應該是市政議題，一般民眾對促轉不見得重視，更難以理解其內涵，蔣萬安在促轉議題上的過度表態，可說是冒很大的政治風險！」藍營人士並說，蔣萬安大可不必觸碰敏感議題，不只無法討好多數選民，更可能引起黨內的矛盾，「民進黨力推的轉型正義立法部分太過針對性，但蔣卻表態支持，會讓外界搞不懂藍營立場究竟為何。」


更多鏡週刊報導
【蔣萬安震撼提案3】選北市長超前部署　蔣萬安自拆未爆彈
【蔣萬安震撼提案1】提案面對兩蔣威權統治　蔣萬安曝蔣孝嚴心內話
【蔣萬安震撼提案】返還兩蔣時期遭沒收財產　蔣萬安提案還受害者公道

ET快訊
寒流洗澡！電熱水器「用10分鐘就冷」　2關鍵秒解
快訊／美國牛舌檢出「弓蟲感染」！　逾2千磅退運銷毀
跑17家店只搶到2暖暖包　網曝「熱區」：一堆沒人買
快訊／北部醫院不明原因撤病人　陳時中1400親上火線說明

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

陳其邁、林右昌玩「鐵達尼號」梗　網友歪樓：傑克昌羅絲邁在一起！

國民黨APP推反萊豬公投　江啟臣：便利商店也可下載連署單

邱毅爆「他」是下一個行政院長　蔡英文底下「最得寵的官員」

時代力量：希望蔡英文任期結束前能到華府進行外交訪問

林飛帆接棒林智堅？　劉康彥：別再用人情世故綁架新竹人了

陳以信拋駐紐辦事處外掛「大國旗」　象徵美台關係實質突破

黃子哲為誤植美國務卿名致歉　稱顏若芳的批判「低端、可笑」

蔣萬安提案「返還兩蔣沒收財產」　心內話曝光！深藍狠酸有私心

江啟臣砲轟「豬肉儀表板」失靈：變蔡政府掩蓋資訊的遮羞布？

蔣萬安震撼提案！返還兩蔣時期遭沒收財產　自拆北市選戰未爆彈

暖氣送修！回家見「花栗鼠冰棒」 躺籠內沒動靜...塞顆瓜子淚秒收

泫雅羞瞄男友裸身「只穿內褲！」　大尺度合體畫面激閃＞／／＜

北海道-20度！出門1周整屋結凍 她憋尿回家見結冰馬桶崩潰搶救

拿關東煮夾！茶葉蛋47顆全報廢　店員無奈：整鍋都變質只能丟掉

影帝是你！媽一句「會不會冷」　聰明鸚鵡狂抖+翻白眼完美詮釋

恐怖畫面曝！運將喊「A柱擋住我」　28歲台積電工程師聚餐遭撞亡

泫雅放閃畫面曝光　男友裸上身「下面一大包」！

新版護照放大Taiwan提高辨識度　吳釗燮：在世界通行不會有問題

五月天合體茄子蛋「年輕的比較認識」　現場即興考..考不過《浪子回頭》直接下架！

合歡山松雪樓積雪5公分還在下 5℃寒流挾雨今再襲！越晚越濕冷

陳其邁、林右昌玩「鐵達尼號」梗　網友歪樓：傑克昌羅絲邁在一起！

國民黨APP推反萊豬公投　江啟臣：便利商店也可下載連署單

邱毅爆「他」是下一個行政院長　蔡英文底下「最得寵的官員」

時代力量：希望蔡英文任期結束前能到華府進行外交訪問

林飛帆接棒林智堅？　劉康彥：別再用人情世故綁架新竹人了

陳以信拋駐紐辦事處外掛「大國旗」　象徵美台關係實質突破

黃子哲為誤植美國務卿名致歉　稱顏若芳的批判「低端、可笑」

蔣萬安提案「返還兩蔣沒收財產」　心內話曝光！深藍狠酸有私心

江啟臣砲轟「豬肉儀表板」失靈：變蔡政府掩蓋資訊的遮羞布？

蔣萬安震撼提案！返還兩蔣時期遭沒收財產　自拆北市選戰未爆彈

別鬧！《魔比斯》開第1槍「再延期半年」　《玩命9》上映添變數

伊凡卡翅膀硬了！爆「打臉老爸」出席拜登就職典禮　川普氣瘋

2天賣11萬片！網購暖暖包夯到大缺貨　400片要價萬元照樣被下架

夫獨扛家計4年「求分擔房貸遭拒」　妻曝婚前約定：他年收百萬

桃園5°C急凍…2天內「4人如廁猝死」！醫解析：突然用力很危險

體型只有一半大！流浪狗勇猛單挑　母獅落敗變「傻眼貓咪」

整棟豪廈8.8億喊賣不成　法拍打7折又喊卡

立委憂「金金併」後員工恐被犧牲　金管會、富邦金：不會不顧員工權益

24歲新人每天7：50前到公司！3點下班跑熊貓到深夜　她：壓力好大

台南長女整體造型大賽　女教師重披婚紗

政治熱門新聞

返還兩蔣時期遭沒收財產　蔣萬安提案還受害者公道

蔡英文親筆紙條保「護國神山」台積電

拜登內定CIA局長曾訪台　當面祝賀蔡英文

曾見美「卸任」大使！民進黨FB轟馬英九

蘇貞昌同意暫緩「數位身分證」　資安無虞再推動

顏若芳諷黃子哲：把美國務卿認錯　政治職人變政治「紙人」

下一個行政院長是他？　蔡英文底下最得寵的官員

蔣萬安提案「返還兩蔣沒收財產」　心內話曝光

鍾沛君爆長輩不贊成公布病情　2個原因她坦然說明

女消防員舉牌找乾爹　王婉諭：貶低女性自主權

台美交流解禁！藍委8字曝蓬佩奧把戲

全球領袖唾棄川粉　藍營：蔡英文還要繼續親川普？

陳思宇批王浩宇「與我不同皆中共同路人」

江啟臣砲轟「豬肉儀表板」失靈

更多熱門

關鍵字：

鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

比暖氣有效！網推爆1神物：今早才被熱醒

傳北部醫院「感染防控不當」　莊人祥回應了

Joeman深夜「開藍寶堅尼吃鍋」全被拍！

變臉寒流來了！雨冷→乾凍半台探4°C

店員「聽不懂姓氏」！他無奈直接放棄　網掀共鳴

北部醫師疑染疫　病人緊急轉院

破天荒！12天連3波寒流達標　今晨6.4℃入夜最冷探4度

拿關東煮夾挑茶葉蛋　她曝1原因：整鍋報廢

冰棒鼠躺籠內安息　塞瓜子淚秒收

鄧福如爆懷孕了「倒數1個月卸貨」

二哈玩蜜蜂腫成豬頭　醫生笑出來

印神童預言2月災難　影片遭YT下架

(G)I-DLE新歌「舒華PART僅3.9秒」登熱搜

丟丟妹叫賣海鮮　開藍寶堅尼錄影

快訊／寒流襲下雪了！　新竹4國小今緊急停班停課

更多

最夯影音

更多
暖氣送修！回家見「花栗鼠冰棒」 躺籠內沒動靜...塞顆瓜子淚秒收

暖氣送修！回家見「花栗鼠冰棒」 躺籠內沒動靜...塞顆瓜子淚秒收
泫雅羞瞄男友裸身「只穿內褲！」　大尺度合體畫面激閃＞／／＜

泫雅羞瞄男友裸身「只穿內褲！」　大尺度合體畫面激閃＞／／＜

北海道-20度！出門1周整屋結凍 她憋尿回家見結冰馬桶崩潰搶救

北海道-20度！出門1周整屋結凍 她憋尿回家見結冰馬桶崩潰搶救

拿關東煮夾！茶葉蛋47顆全報廢　店員無奈：整鍋都變質只能丟掉

拿關東煮夾！茶葉蛋47顆全報廢　店員無奈：整鍋都變質只能丟掉

影帝是你！媽一句「會不會冷」　聰明鸚鵡狂抖+翻白眼完美詮釋

影帝是你！媽一句「會不會冷」　聰明鸚鵡狂抖+翻白眼完美詮釋

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲年度清倉下殺優惠！

寵物雲年度清倉下殺優惠！

錯過再等一年【年度清倉】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面