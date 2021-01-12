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女兒密戀小5歲鮮肉被發現！媽媽直嗆：有屁自放　結局逼哭40萬人

▲▼感情,情侶,伴侶,曖昧,交往,愛情,戀愛。（圖／pixabay）

▲原PO媽媽的反應讓她非常意外。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者崔子柔／綜合報導

姐弟戀在現代社會已經不足為奇，但若男方年紀太輕，女方父母仍多少會擔心對方是否有足夠擔當。大陸就有一名女子透露，她正與小5歲的男生交往，原想等戀情穩定再和父母公開，卻意外被撞見，但媽媽的反應也出乎她預料。

根據《甜星球日報》在微博分享的內容，原PO表示，她男友昨（11）日載她回家時被爸媽撞見，便急忙地下車打招呼，但事後媽媽卻隻字未提，讓她擔心是不是第一次見面已經讓爸媽不滿意，忍不住先開口，「妳都不想問我點什麼嗎？」

▲▼ 。（圖／翻攝自甜星球日報社）

▲她昨日在微博分享。（圖／翻攝自甜星球日報社）

原PO媽媽回應，「妳有屁自然放，我著什麼急？」原PO則表示，她的男友人挺好，但就是年紀比她小很多，才不好意思告訴爸媽。媽媽一聽男方小5歲，竟回「這也算小？你有點古板吧」，接著說既然原PO都不會覺得對方年紀小不能照顧她，那有什麼好擔心的。

原PO媽媽又說，「小5歲，挺牛，你爹才比我小2個月」，提醒她要穿得年輕點，等她小倆口覺得關係穩定再帶回家吃飯，「能讓你開心的事情就做，傷心肯定是多少伴隨的，沒什麼瞻前顧後的」，「路是你的，我又不能永遠伴隨，我不怕你受傷害，我怕你不懂從中吸取教訓」，讓原PO聽了感動不已。

▲▼ 。（圖／翻攝自甜星球日報社）▲▼ 。（圖／翻攝自甜星球日報社）

▲原PO和媽媽的對話。（圖／翻攝自甜星球日報社）

最後原PO媽媽還不忘稱讚她男友挺帥，得知她晚上要和男友約會，更提醒她要化上好看的妝，羽絨外套裡面穿緊身的毛線裙，「到飯店有空調就能脫掉外套了，朽木不雕難成器」。對話一曝光，就得到超過45萬人按讚，還有2.6萬多次分享，上了微博熱搜。

▼媽媽暖心的建言讓她非常感動。（圖／翻攝自甜星球日報社）

▲▼ 。（圖／翻攝自甜星球日報社）▲▼ 。（圖／翻攝自甜星球日報社）

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