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軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

蛙人部隊最高學府強化作戰　水中爆破班淘汰率破五成

水中爆破中隊扎實訓練　強化兩棲登陸作戰效能。（圖／軍聞社）

軍聞社／記者陳軍均臺北電

兩棲登陸作戰是極為複雜的作戰型態，這類型的作戰，是在水域環境下，利用運輸載具，將部隊順利前運上岸，並向目標前進，這樣複雜的軍事行動，得仰賴先遣部隊實施海灘偵查與水中障礙清除，才能有效達成任務，而這樣的作戰項目，海軍陸戰隊的水中爆破中隊便是專家。

兩棲偵搜大隊的「水中爆破班」可說是國軍蛙人部隊的最高學府，要能夠進訓「水中爆破專長班」，先決條件便是具備兩棲偵搜或兩棲偵察專長的志願役軍士官兵，才有報訓資格，這個班隊訓期的淘汰率高達五成以上，能夠通過考驗的，都稱得上是菁英中的菁英。

水中爆破中隊扎實訓練　強化兩棲登陸作戰效能。（圖／軍聞社）

水中爆破專長班的學員們進訓後，會針對「水域滲透」、「進階潛水技能」、「水文偵察及繪圖」及「爆破訓練」等4個階段實施考核淘汰，並且在最後一週進行三天兩夜的綜合任務演練，通過教官對於學員們任務計畫、小部隊戰鬥、水中障礙爆破清除及水文偵察等測驗後，才能拿到水中爆破徽與榮譽臂章，正式成為水中爆破中隊的一員。

兩棲偵搜大隊水中爆破中隊有著服從、忍耐的團隊精神與誓死達成任務的堅定意志，隊員們在掛上水中爆破中隊的胸章與臂章後，秉持水中爆破班「服從、忍耐」的信念及精神，勤訓精練、強化本職學能，守護國土與家園。

水中爆破中隊扎實訓練　強化兩棲登陸作戰效能。（圖／軍聞社）

水中爆破中隊扎實訓練　強化兩棲登陸作戰效能。（圖／軍聞社）

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