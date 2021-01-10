68歲男不滿分手…持刀抵臉嗆：讓你毀容！3度硬上前女友

▲男子不滿前女友提分手，以修理音響為由到對方家裡性侵，還持刀恐嚇要毀容。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳羿妏／台中報導

台中一名68歲男子阿宏（化名）不滿同居女友小君（化名）提分手，2018年10月24日下午5時許，以修理音響為由進入小君住處，趁機性侵對方，孰料，他過程中見小君不願配合，竟持料理刀威脅，並以刀柄攻擊小君，3度硬上得逞。一審台中地院依攜帶兇器強制性交罪，判阿宏7年6月，案經上訴，二審台中高分院駁回，可上訴。

判決指出，事發當時，阿宏到小君住處修理音響約一小時後，要求小君與他發生關係，被拒絕後，他竟直接於沙發上硬上小君得逞，見小君不斷反抗，還將小君抱至飯桌上繼續性侵，直到被小君腳踢下體，他才肯停手。隨後小君趕緊將褲子、內褲穿起，走進房間，不料，阿宏卻旋即跟在後頭，強行將小君推倒在床上，打算繼續性侵，而他見小君不願配合，持續掙扎、反抗，竟從廚房拿出料理刀，以刀碰觸小君臉頰威脅「要讓她毀容」，接著以刀柄敲擊小君的額頭、鼻樑及右後腦勺，使小君不敢反抗，再度遭阿宏性侵得逞。直到隔日凌晨0時阿宏離開後，小君因換氣過度、身體不適，報警求救，全案因此曝光。

審理期間，阿宏僅承認當天有到小君住處，並於凌晨離去，但否認性交犯行，辯稱自己有性功能障礙，沒有與小君發生性行為，而他當天是拿不沾鍋的鍋鏟拍小君額頭，非持料理刀，全案均是小君故意設局想陷害他。

阿宏辯護人也稱，阿宏已68歲，難免會有性功能方面的障礙，小君指訴稱，遭阿宏性侵長達3個小時，令人懷疑，且小君也未提出相關證物，因此無從證明阿宏性侵犯行。

對此，一審台中地院審理後，依攜帶兇器強制性交罪，將阿宏判刑7年6月，案經上訴，二審台中高分院再勘驗說詞、醫療診斷紀錄後，仍不採信阿宏說詞，決定維持原判，全案仍可上訴。

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