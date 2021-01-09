手都沒牽到…闊少20萬包養正妹後悔了　結果狂噴125萬還脫不了身

▲闊少原本想包養正妹，後來打退堂鼓，正妹竟以「公開包養計畫」作為籌碼要脅，逼著闊少陸陸續續噴了125萬。（示意圖，非新聞當事人／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳雕文／新北報導

偷玩火卻燒傷自己…一名闊少在交友網站跟正妹相談甚歡，約好以每個月20萬的代價包養，但講完沒多久就後悔了，正妹火大揚言要把兩人的調情對話給闊少的正牌女友及家人看，闊少慌了手腳，陸陸續續給了125萬多元，但該名正妹的慾望無窮無盡，仍持續威脅要錢，最後闊少狼狽報警，「請救救我」。

起訴書指出，郭姓闊少於去年2月在交友網站結識了吳姓正妹，還說要以每月20萬的代價包養，但談完後就後悔，吳女覺得被耍，開始私訊恐嚇，「我準備聯繫你女朋友」、「給我錢了事」、「請你回覆快一點，你女友在等我了！」、「要嘛20萬給一給」、「那我就去XX飯店，你女友不是在飯店上班嗎」、「20萬不給是嗎？」揚言把郭的包養言論公諸於世。

郭男擔心醜事被揭開，陸陸續續匯了125萬4千元，但吳女把他吃死死，仍持續恐嚇要錢，郭男覺得繼續下去不是辦法，決定報警求援，並配合警方，將現金2000元及玩具紙鈔一疊放在車廂，等吳女前往取款時，員警一擁而上將其逮捕。檢方日前依恐嚇取財罪起訴吳女。

據了解，原本想背著女友在外亂搞，但講完包養的事後，又覺得吳女沒有那個價值，想打退堂鼓的郭姓闊少，壓根沒想到吳女掐著他的把柄，像吸血鬼般逼人給錢，手都沒牽到就噴了125萬多，這輩子可能再也不敢亂搞了…