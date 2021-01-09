　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

手都沒牽到…闊少20萬包養正妹後悔了　結果狂噴125萬還脫不了身

▲▼闊少。（示意圖，非新聞當事人／取自免費圖庫Pixabay）

▲闊少原本想包養正妹，後來打退堂鼓，正妹竟以「公開包養計畫」作為籌碼要脅，逼著闊少陸陸續續噴了125萬。（示意圖，非新聞當事人／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳雕文／新北報導

偷玩火卻燒傷自己…一名闊少在交友網站跟正妹相談甚歡，約好以每個月20萬的代價包養，但講完沒多久就後悔了，正妹火大揚言要把兩人的調情對話給闊少的正牌女友及家人看，闊少慌了手腳，陸陸續續給了125萬多元，但該名正妹的慾望無窮無盡，仍持續威脅要錢，最後闊少狼狽報警，「請救救我」。

起訴書指出，郭姓闊少於去年2月在交友網站結識了吳姓正妹，還說要以每月20萬的代價包養，但談完後就後悔，吳女覺得被耍，開始私訊恐嚇，「我準備聯繫你女朋友」、「給我錢了事」、「請你回覆快一點，你女友在等我了！」、「要嘛20萬給一給」、「那我就去XX飯店，你女友不是在飯店上班嗎」、「20萬不給是嗎？」揚言把郭的包養言論公諸於世。

郭男擔心醜事被揭開，陸陸續續匯了125萬4千元，但吳女把他吃死死，仍持續恐嚇要錢，郭男覺得繼續下去不是辦法，決定報警求援，並配合警方，將現金2000元及玩具紙鈔一疊放在車廂，等吳女前往取款時，員警一擁而上將其逮捕。檢方日前依恐嚇取財罪起訴吳女。

據了解，原本想背著女友在外亂搞，但講完包養的事後，又覺得吳女沒有那個價值，想打退堂鼓的郭姓闊少，壓根沒想到吳女掐著他的把柄，像吸血鬼般逼人給錢，手都沒牽到就噴了125萬多，這輩子可能再也不敢亂搞了…

ET快訊
快訊／印尼波音737確定墜毀！漁民驚恐：聽見爆炸聲
快訊／19：35地牛翻身！宜蘭規模5.7地震　最大震度4級
快訊／晚間有感地震　台北大晃！　國家級警報大響
快訊／台灣東北19:35地震晚間搖晃　震度至少3級以上
快訊／新店碧潭驚傳落水！　女子無生命跡象
快訊／波音737失聯「60秒急墜3千公尺」！　印尼政府證實了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／冷死！碧潭女子在8度氣溫下落水　打撈上岸已無生命跡象

快訊／新店碧潭落水！女子墜潭輕生無生命跡象　消防員冒低溫搜救

手都沒牽到…闊少20萬包養正妹後悔了　結果狂噴125萬還脫不了身

獨子念軍校喊：都國家養我！翻臉老父母「拒付每月1萬扶養費」

目擊老公樹叢交纏女助理！人妻崩潰提告…回家遭公公飆3字經斷水電

深夜逆向撞毀14機車！駕駛下車一看秒落跑　花蓮警鎖定22歲男

快訊／高雄男疑凍死前鎮河！釣客驚見落水　甩魚鉤拉起仍喪命

高雄員警疑涉嫌貪污縱放酒駕查扣車！一念之差私收2萬塊下場慘曝

獨／5寶爸2度放鳥喊「明天一定上工」　老闆暖回：公休但開店等你

快訊／北市內湖民宅「燒炭煮火鍋」門窗緊閉　一家三口急送醫

施柏宇突發全黑文：再見了，別再流淚　連日發文陷低潮…經紀公司回應了

采子替邱鋒澤獻處女作慘遭罵翻！　直播委屈暴哭：對公司很抱歉

陽明山下雪了！停車場凌晨塞爆　追雪族忍寒冷下車「興奮堆雪人」

雪降北台灣！台北連2天急凍6°C　氣象局：強寒流來襲...明日更冷

全台瘋追雪！特搜4大賞雪景點 山區一片白茫茫如「銀白仙境」

超級嬤寶！柴犬想跟鄰居出去玩　被媽抓回家罵...露無辜眼神討拍

直擊！熊貓外送員冒雪騎上陽明山二子坪　兩腳踩地緩緩嚕過濕滑雪地

江蕙錄製語音相挺許富凱，預告2月會現身小巨蛋

台中五寶爸二度放鳥新老闆！　至今未去上班…LINE對話曝光

富王鴨肉路霸餐檯4天祕密消失　鄰居曝：老闆依舊神隱

快訊／冷死！碧潭女子在8度氣溫下落水　打撈上岸已無生命跡象

快訊／新店碧潭落水！女子墜潭輕生無生命跡象　消防員冒低溫搜救

手都沒牽到…闊少20萬包養正妹後悔了　結果狂噴125萬還脫不了身

獨子念軍校喊：都國家養我！翻臉老父母「拒付每月1萬扶養費」

目擊老公樹叢交纏女助理！人妻崩潰提告…回家遭公公飆3字經斷水電

深夜逆向撞毀14機車！駕駛下車一看秒落跑　花蓮警鎖定22歲男

快訊／高雄男疑凍死前鎮河！釣客驚見落水　甩魚鉤拉起仍喪命

高雄員警疑涉嫌貪污縱放酒駕查扣車！一念之差私收2萬塊下場慘曝

獨／5寶爸2度放鳥喊「明天一定上工」　老闆暖回：公休但開店等你

快訊／北市內湖民宅「燒炭煮火鍋」門窗緊閉　一家三口急送醫

快訊／印尼波音737確定墜毀！漁民驚恐：有聽見爆炸聲　62人全失聯

比特幣突破4萬美元！　貴嗎？分析師揭2原因「還可倍翻」

快訊／冷死！碧潭女子在8度氣溫下落水　打撈上岸已無生命跡象

快訊／5.7地震！台北最大震度3級　捷運列車慢速巡軌中

翻修住房嚇爆！「嬰骸卡牆上」深藏數十年　頭部小手超明顯

快訊／19：35地牛翻身！宜蘭規模5.7地震　最大震度4級

院線、線上同步？華納兄弟密會協商　傳奇影業擬讓步　

李友廷被算命師神預測：蠻玄的！　佛系開唱自嘲帶仙氣

快訊／宜蘭19:35規模5.7地震　最大震度4級

快訊／晚間規模5.7地震　台北大晃！　國家級警報大響

H版李毓芬實彈片外流！　陳香菱認了揪出「網紅經紀人」搞鬼

社會熱門新聞

富王鴨肉小老闆7度鞠躬道歉了！

16歲屁孩爽載國中女友　夜遊撞警遭開12槍

小老闆出面道歉！女外送員回應了

富王鴨肉道歉全文　小老闆13度鞠躬

快訊／全台急凍！彰化1男猝死

富王鴨肉真心話：台灣人愛出征像小粉紅

即／警狂追嫌犯100公尺　突休克倒地身亡

聯電8吋晶圓廠大跳電！發電機爆巨響冒煙

花200萬赴加拿大學開飛機…25歲學員媽淚：燒得不成人形

獨／富王鴨肉老闆犯眾怒　大咖律師神救援曝接案關鍵

即／富王鴨肉店小老闆：6個粉專並非我本人立場

富王小老闆拖7天才道歉！律師曝2原因

台東爆畢旅霸凌！男學生被打哭…同學拿手機直播

獨／ 國三女遭師霸凌　單親媽哭求：另羞辱我女兒

更多熱門

相關新聞

醫美貴婦PO影駁包養！轟乾兒子「虱目魚頭」

醫美貴婦PO影駁包養！轟乾兒子「虱目魚頭」

高雄一名張姓醫美貴婦指控，她日前好心收留一名施姓乾兒子到家裡住，沒想到被偷了總價值3000萬元的現金及物品。高雄警3日晚間已逮捕到涉案的施男，不過他否認偷竊，辯稱自己在大陸可是「鴨王」（意旨紅牌男公關），家中千萬現金都是他自己賺來的，且他2020年間住進張女家時，每月還可以領到30至50萬元不等的零用錢。對此，張女稍早發出影片，表示自己不曾給施男錢。

女大生2小時賺1個月生活費　包養內幕逼退3年男友

女大生2小時賺1個月生活費　包養內幕逼退3年男友

18歲低胸妹喊：存錢上大學！高雄男完事後背脊涼了

18歲低胸妹喊：存錢上大學！高雄男完事後背脊涼了

美女直播主被騙「包養」：失身＋信用卡消失

美女直播主被騙「包養」：失身＋信用卡消失

19歲正妹收3萬被包養...不想「履約」頻出招

19歲正妹收3萬被包養...不想「履約」頻出招

關鍵字：

闊少包養正牌女友

讀者迴響

熱門新聞

追劇到一半…人妻驚覺「他打呼聲消失」狂搖叫不醒　送醫哭了

富王鴨肉小老闆7度鞠躬道歉了！

阿信唱一半「IG直播突打開」　女友視角被網友看光

蛇精男消失31天突發「我感染新冠肺炎了」

邰智源花9個月考試！為開一日公車「真的拿到職業駕照」

同事「一早請假追雪」！課長神報復：下午下班

獨／台中5寶爸二度放鳥新老闆　還沒去上班

首創台灣直播平台　黃立成裸退驚人價碼爽入袋

真理大學台文館突封館　82歲國寶館長遭辱

好市多續約才能結帳　她刷會費氣炸：還沒到期

16歲屁孩爽載國中女友　夜遊撞警遭開12槍

監獄貓困門縫2小時　伸手哀求救

五寶爸拿了4500元紅包卻不上工

《逃跑吧好兄弟》驚傳停播！

明明帶貓出門變羊駝　網：怎有脖

更多

最夯影音

更多
施柏宇突發全黑文：再見了，別再流淚　連日發文陷低潮…經紀公司回應了

施柏宇突發全黑文：再見了，別再流淚　連日發文陷低潮…經紀公司回應了
采子替邱鋒澤獻處女作慘遭罵翻！　直播委屈暴哭：對公司很抱歉

采子替邱鋒澤獻處女作慘遭罵翻！　直播委屈暴哭：對公司很抱歉

陽明山下雪了！停車場凌晨塞爆　追雪族忍寒冷下車「興奮堆雪人」

陽明山下雪了！停車場凌晨塞爆　追雪族忍寒冷下車「興奮堆雪人」

雪降北台灣！台北連2天急凍6°C　氣象局：強寒流來襲...明日更冷

雪降北台灣！台北連2天急凍6°C　氣象局：強寒流來襲...明日更冷

全台瘋追雪！特搜4大賞雪景點 山區一片白茫茫如「銀白仙境」

全台瘋追雪！特搜4大賞雪景點 山區一片白茫茫如「銀白仙境」

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲年度清倉下殺優惠！

寵物雲年度清倉下殺優惠！

錯過再等一年【年度清倉】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面