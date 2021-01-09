快訊／北市內湖民宅「燒炭煮火鍋」門窗緊閉　一家三口急送醫

▲屋主一家在家中燒木炭煮火鍋，感到不適報警，警消救出3人。（快訊圖）

記者邱中岳／台北報導

寒流來襲，北市氣溫也驟降，但在內湖1處民宅，在9日下午3時許，在家中用木炭生火，在屋內煮起火鍋，且當時門窗均關閉，造成屋主3人身體不適，警消獲報後緊急出動，所幸意識清楚送往三軍總醫院觀察。

據了解，屋主一家3人，在門窗緊閉的家中用木炭生火，並且在屋內煮火鍋，所以險些吸入過多一氧化碳，所幸屋主感到不適報警，才救出一家3人。

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